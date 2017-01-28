КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 28 января, скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Instagram.

"Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом", — говорится в сообщении.

"Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год", — написала дочь Тихановича.

В последний год своей жизни артист тяжело болел.

Тиханович родился в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища.

Долгое время работал в ансамбле "Верасы", где пела и его супруга — Ядвига Поплавская.

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