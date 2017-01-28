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    Культура

    Скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович

    (обновлено: )117
    Согласно информации, в последний год своей жизни бывший участник ансамбля "Верасы" Александр Тиханович тяжело болел. Артист скончался на 65 году жизни.
    Александр Тиханович
    wikipedia

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 28 января, скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Instagram.

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    "Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом", — говорится в сообщении.

    "Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год", — написала дочь Тихановича.

    В последний год своей жизни артист тяжело болел.

    Тиханович родился в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища.

    Долгое время работал в ансамбле "Верасы", где пела и его супруга — Ядвига Поплавская.

    Ранее сообщалось, что французская актриса театра и кино Эммануэль Рива скончалась в возрасте 89 лет от рака. Актриса в течение четырех лет боролась с недугом. Рива умерла в пятницу в Париже.

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