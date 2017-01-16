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    В Минске стартовали переговоры по Донбассу - МИД Белоруссии

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске (396)

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    Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма вылетел в Минск на переговоры, сообщила в понедельник его пресс-секретарь Дарья Олифер.
    Переговоры по Донбассу в Минске
    МИД Белоруссии в Twitter

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Три из четырех подгрупп контактной группы по урегулированию в Донбассе начали работу в Минске, сообщил МИД Белоруссии в своем аккаунте в Twitter.

    На понедельник в Минске назначено первое в 2017 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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    "В Минске проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, политике, гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по Украине", — говорится в сообщении.

    Таким образом, проходят заседания трех из четырех подгрупп контактной группы, кроме экономической.

    Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма вылетел в Минск на переговоры, сообщила РИА Новости в понедельник его пресс-секретарь Дарья Олифер.

    "Леонид Кучма вылетел в Минск", — сказала Олифер.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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