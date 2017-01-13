Донбасс снова под обстрелами

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В ночь на 13 января прифронтовые города и районы Донбасса в очередной раз оказались под сокрушительными обстрелами. Наиболее серьезный урон за минувшие сутки нанесен городу Дебальцево, где зафиксированы многочисленные прилеты мин и артиллерийских снарядов. По предварительным данным в результате вооруженной атаки были серьезно повреждены коммуникации – без электроснабжения остаются целые кварталы, нарушена работа нескольких городских котельных. Данные о возможных жертвах и пострадавших среди мирного населения уточняются. Кроме того под огнём тяжелой артиллерии по-прежнему остаются многострадальные окраины Донецка, Ясиноватой, Авдеевки, Горловки, поступают сообщения о затяжных перестрелках под Мариуполем, в Новоазовском районе.

Читайте также: Донбасс: деньги не пахнут, но война пахнет деньгами

"Ночь прошла плохо. Зафиксированы прилеты рядом с детским садом №4, в результате обстрелов повреждена линия электропередачи. Уже восстановлено энергоснабжение котельной и многоквартирных домов. Частный сектор, 500 домов, остаются без электроснабжения. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Кроме того украинские силовики вели обстрелы пригородов Дебальцево", – сообщил глава местной администрации, Александр Рейнгольд.

Противоборствующие стороны перемирие не соблюдают, режим тишины о котором в конце декабря договорились участники трехсторонней контактной группы, фактически не действует. В военных операциях задействован широкий спектр тяжелого вооружения, в единичных случаях, но всё же применяются реактивные системы залпового огня "Град". К сожалению, Донбасс продолжает пополнять печальную статистику жертв вооруженного конфликта – практически ежедневно на фронте погибают и получают увечья военнослужащие по обе стороны баррикад, из прифронтовых районов время от времени поступают сообщения о ранениях среди гражданского населения.

По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики вооруженные силы Украины за прошедшую неделю обстреляли территорию ДНР порядка пяти тысяч раз. В ходе обстрелов на юге региона была ранена одиннадцатилетняя девочка, за неделю ранение также получили несколько бойцов сил ополчения. В ряде населенных пунктов фиксируются новые разрушения и повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. В свою очередь украинская сторона заявляет об увеличении обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований. По информации пресс-центра штаба АТО на мариупольском направлении ополченцы ведут огонь по населённым пунктам Водяное, Широкино, Павлополь, Гнутово, Красногоровка, Марьинка, и Талаковка. На донецком направлении под огонь запрещенных минскими соглашениями орудий попали окраины Авдеевки, поселки Луганское, Троицкое, Зайцево, Каменка. Известно, что за последние два дня в Марьинке и Красногоровке осколочные ранения получили несколько человек.

Сложная обстановка сохраняется и в окрестностях так называемой промышленной зоны на участке территории между Авдеевкой и Ясиноватой. Накануне после массированного обстрела снова пострадала инфраструктура донецкой фильтровальной станции. Из-за повреждения на высоковольтной линии электропередачи станция была обесточена, без воды остались жители Авдеевки, частично Ясиноватой, Донецка, а также нескольких поселков расположенных по обе линии разграничения. Известно, что сегодня утром Совместный центр координации и контроля по вопросам прекращения огня дал разрешение на восстановление линии электроснабжения, которая питает станцию. В лучшем случае водоснабжение удастся восстановить к завтрашнему утру, однако в случае, если в окрестностях фильтровальной станции возобновятся обстрелы ремонтные работы, очевидно, будут сорваны. По состоянию на полдень пятницы ситуация вблизи ДФС относительно спокойная, однако в любой момент обстрелы могут начаться с новой силой. Как правило, активные перестрелки в этих краях происходят ежедневно, но наиболее ожесточённый характер приобретают во второй половине дня и ближе к ночи.