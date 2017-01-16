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Ляшко: в Донбассе живут мои родственники

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Донбасс: блокада и пиар (170)

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Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко не поддержал идею блокады неконтролирлованной властями территории Донбасса. По его словам, Донбасс - это часть Украины, в которой живут его родственники.
Олег Ляшко в эфире канала 112 Украина
Канал "112 Украина"

"Блокада оккупированной части Украины — это неправильно. На той части Украины живут мои родственники. Тетя Тоня, которой 72 года. Тетя Тая, которой 75 лет. Они не могут никуда выехать. У них нет денег, чтобы куда-то выехать. Выехала в Харьков моя тетя Тоня, снимала пол года там квартиру, потом вернулась, потому что нет денег, чтобы снимать эту квартиру.", — сообщил Ляшко в эфире канала "112 Украина".

Ввиду наличия на видео ненормативной лексики посмотреть полностью комментарий Олега Ляшко можно здесь.

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Ранее бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

 

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