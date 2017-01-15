Для выплат пенсий жителям Донбасса ежегодно нужно 30 млрд грн - Рева

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Для выплат пенсий жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Читайте также: Полховский о падении гривны и работе НБУ

"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", — говорит Рева.

Ранее действующий председатель организации, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что пожилым людям в Донбассе планируется оказание помощи.