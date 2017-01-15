Полховский о падении гривны и работе НБУ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Согласно официальному курсу Нацбанка на 13 января, стоимость доллара только за сутки увеличилась на 14 копеек — до 27,24 гривен, евро подорожал на 63 копейки – до 28,47 гривен.

На наличном рынке, в некоторых обменниках доллар превысил 29 гривен, а евро — 31 гривну.

Чтобы остановить падение национальной валюты, Нацбанк в пятницу провел уже третий с начала года валютный аукцион. Во всех трех случаях регулятор выходил с намерениями продать 100 миллионов долларов, однако реализовал лишь половину этой суммы. Стоит добавить, что в НБУ ослабление гривны объясняют спадом экспорта в начале года.

Версии девальвации гривны, а также кому это выгодно, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

В начале каждого года гривна слабеет, а объяснения звучат одни и те же — сезонный фактор, снижение деловой активности, сокращение объемов экспорта. Насколько это объективно?

— Конечно, это неприятный фактор, но, по большому счету, вы правильно сказали, что в начале каждого года у нас гривна слабеет, и на это существует не те факторы, о которых было заявлено в официальной версии. Факторы одни и те же. Это то, что в конце года бюджет начинает быстро опустошаться, потому что закрывается год, нужно потратить все деньги, которые экономили в течение года. Какие-то незапланированные деньги поступают в бюджет, или запланированные, но на всякий случай сохранили, но нет переходящих остатков, нужно все потратить, поэтому такая небывалая щедрость, которая каждый год происходит в декабре, приводит именно к этому, что появляется некий громадный массив гривны, который начинает давить на экономику. И, естественно, эти деньги, так или иначе, попадают в бизнес, и бизнес начинает хеджироваться, страховать эти деньги и уходит в доллары. Что касается аргументации, что экспорт снижается, поэтому у нас курс растет, я вам хочу сказать, что, конечно, в новогодние праздники и импорт снижается, потому что бизнес-активность тоже падает, мир тоже отдыхает и прочее. Поэтому не совсем корректно ссылаться на эти факторы.

В этом году, к сожалению, еще добавилось то, что, как все мы помним, в декабре были панические волны, связанные с якобы проблемами в ПриватБанке или с проблемами в ПриватБанке, кто как оценивает. И, конечно, были достаточно большие оттоки денежных средств с текущих счетов физлиц, клиенты начали паниковать, опять же, ту гривну, которая находилась в резерве, люди или бизнес начали тоже вливать в доллары, тоже хеджировать. Эти два фактора, по большому счету, и вылезли сегодня в то, что мы имеем. Да, евро уже сегодня в обменниках завалил за 30, доллар уже завалил далеко за 28. Но если честно, это не то, что грабли, это как бы ежегодные грабли, на которые мы с лихвой наступаем и, наверное, получаем от этого удовольствие. В некой степени мазохизм, который длится у нас на протяжении всего существования независимой Украины.

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Кто на этом зарабатывает?

— Конечно, в этой ситуации зарабатывают все те, которые готовятся к этим процессам, связанным, например, с вопросом обслуживания бюджета. Или бюджетных платежей. То есть, грубо говоря, были отложены некие платежи, каждый хозяин себе оставляет на черный день какие-то деньги. Этих денег оказалось достаточно много, их нужно было потратить, и в этой ситуации появляются фирмы-партнеры, фирмы, которые готовились к этому, уже прошли все тендеры и закупки, и вот сразу они все хорошие. И поэтому не секрет, что у нас появлялись такие интересные вещи, как покупка телевизоров за 200 тысяч гривен за счет бюджетных денег несчастной сельрады и прочее. С одной стороны, в необходимости потратить деньги бюджетные, потому что их уже распределили, и бюджет следующего года их не получит, а с другой стороны, есть предложение. Мы сейчас не обсуждаем вопрос, связанный, куда и кто получает эту разницу, это тема правоохранительных органов.

Как бы вы оценили действия НБУ, который проводит аукционы, скупает валюту по одному курсу, а продает по другому, более дорогому?

— Я всегда говорю, что НБУ отвечает за курс и стабильность национальной валюты. В данной ситуации вопрос покупки лишней валюты и потом ее продажа, это в рамках выполнения своих функций. Вопрос в чем? Если есть избыток валюты, тогда гривна может укрепляться, и это не совсем хорошо для существующей экономической ситуации. Если валюты в экономике не хватает, а гривны больше, то, естественно, курс начинает двигаться, значит нужно компенсировать, опять же интервенциями. И в этой ситуации НБУ правильно делает. Вопрос стоит в другом. Сегодня НБУ продал сто миллионов или вчера 50 миллионов… То есть это уже фиксация свершившегося факта и попытка сбить панические настроения. Несложно было бы просчитать и понять, что те процессы, которые были в декабре, паническое состояние по ПриватБанку и ситуация с погашением, выбросом, обнулением бюджета-2016 приведут к этим вещам. Можно было уже в декабре регулировать не только продажей-покупкой валюты, но у НБУ, по большому, счету достаточно много инструментов, чтобы связать гривну различными нормативными действиями, чтобы не допустить этих вещей. Но в данной ситуации в какой-то степени это недостаточный профессионализм специалистов НБУ приводит к таким вещам.

Как долго продлятся валютные колебания, гривна восстановит свои позиции? Есть прогнозы, что до 40 гривен за доллар дойдем…

— Нет, я уверен, что до 40 не дойдет. Я думаю, мы опустимся до уровня стабильного 27, потому что это гривна уже превратилась в доллар, доллар уже где-то там отлег в кубышку, а жизнь продолжается. И все равно начнут вытягивать деньги из этой кубышки, начнут продавать эти доллары и появится в какой-то промежуток времени избыток этих долларов, и курс стабилизируется. Предпосылок к 30-40 я не вижу.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в украинском коммерческом секторе сложилась критическая ситуация.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что стабильность в экономике Украины достигнута, но банкам не доверяют.