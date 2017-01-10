Вдовиченко: Пенсионный фонд – черная дыра в бюджете

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Кабмине планируют осовременить пенсии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, осовременивание предполагает уравнивание пенсий между людьми, который вышли на заслуженный отдых 7-15 лет назад, и теми, кто выходит сейчас.

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Для этого в Кабмине ищут дополнительные 30-40 миллиардов гривен. Дополнительные средства, говорит Павел Розенко, правительство планирует получить от легализации зарплат, а также налогов после повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен.

В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт общественной организации "Институт налоговых реформ" Артем Вдовиченко высказался о Пенсионном фонде.

"Налоговая система Украины носит чисто фискальный характер. То есть все налоговые изменения направлены на то, чтобы пополнить бюджет, который постоянно у нас дефицитен, и одной из самых больших черных дыр в этом бюджете является именно Пенсионный фонд. Вот и вся суть нашей налоговой системы", — утверждает эксперт.

Ранее эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова в эфире "ГС" заявила, что существующая пенсионная система несправедлива, поэтому у людей нет стимула перечислять ЕСВ в Пенсионный фонд.