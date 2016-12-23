Козак: дефицит средств в Пенсионном фонде составляет около 150 млрд грн в год

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Менее 40% трудоспособного населения платят отчисления в Пенсионный фонд. В частности, речь идет о 10 млн с 26-ти. О таких цифрах заявил министр социальной политики Андрей Рева. Также он заявил, что в Украине до 2025 года только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту. При этом каждый будущий пенсионер сам выбирать пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Заявление Ревы прокомментировал координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Каждый украинский гражданин, который работает на зарплате, платит, вернее, его работодатель платит, так называемый ЕСВ, который составляет на сегодня 22% от той зарплаты, которую получает гражданин. Еще дополнительные платежи, это имеется в виду, когда платят упрощенцы. Кроме того, мы знаем, что при покупке наличной валюты украинцы платили и платят все еще 2%. С 1 января 2017 этот платеж будет отменен, а также еще на некоторые виды, мобильная связь, прочее. В целом это собирается все вместе ЕСВ и часть из него попадает в Пенсионный фонд. Так вот, в Пенсионном фонде на сегодня мы имеем дефицит примерно где-то 150 млрд гривен в год. Конечно, если не хватает денег, это немного плохо, но это не является катастрофой, потому что эта сумма полностью компенсируется из бюджета Украины и, как мы видим, никаких задержек пенсий в этом году не было, хотя этот дефицит был изначально 2016 года", — отметил эксперт.

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