Индексация пенсий обернется новым налогом для работающих – Третьякова

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Кабмине хотят осовременить пенсии и для этого ищут дополнительные 30-40 миллиардов гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, осовременивание предполагает уравнивание пенсий между людьми, который вышли на заслуженный отдых 7-15 лет назад, и теми, кто выходит сейчас.

Дополнительные средства, говорит Павел Розенко, правительство планирует получить от легализации зарплат, а также налогов после повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Подробнее об этой инициативе правительства в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эксперт по вопросам пенсионной системы Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова.

Что значит термин "осовременивание пенсий"? trust.ua Эксперт о новых налогах, коррупции в ГФС, финполиции и закрытии ФЛП

— "Осовременивание" — это значит индексация. К сожалению, мы три последних года индексировали только тех граждан, у которых пенсия была меньше минимальной прожиточной пенсии. И всех остальных мы практически дискредитировали: за их счет поднимали пенсии тем, у кого она низкая. Поэтому все люди, у кого заработная плата и пенсия была 1500, 1600, 2000, 3000, 4000 гривен у кого-то, те, кто добросовестно предыдущие года платили ЕСВ, те, получается, обделенные.

И чем дальше уходит время выхода на пенсию, когда тебе уже 65-70-75 лет, без индексации эта пенсия начинает обесцениваться. Особенно, после таких инфляционных скачков, которые у нас были в 2015 году, практически 49%.

То есть пенсия ниже минимальной была у тех людей, которые вышли на пенсию 10-15 лет назад, и у них пенсия была привязана к той зарплате, которая у них была в те годы? А сейчас, после падения гривны, это уже не котируется.

— Да. Абсолютно. И в первую очередь получается, что индексировали пенсию тем людям, у кого эта пенсия не дотягивала до минимальной. А это значит, что они платили, или с "черной" заработной платы не платили ЕСВ в предыдущие года, или платили — с минимальной. То есть мы сделали такую систему несправедливую, и тем самым не стимулируем перечислять ЕСВ в Пенсионный фонд.

Но все вот эти попытки сделать солидарный уровень более справедливым, они ложатся дополнительной налоговой тяжестью на работающее поколение. И это, конечно, палка о двух концах. Для воюющей страны, которая одновременно хочет придерживаться еще и социальных стандартов, сделать это практически невозможно или очень тяжело. Поэтому все дополнительные средства, которые изыскивает правительство, нужно понимать, что это будут дополнительные налоги для работающего населения.

Это автоматически на 30-40 миллиардов гривен увеличивается дефицит Пенсионного фонда? REUTERS Thomas Peter Налоговые нововведения 2017 в теории и на практике

— Конечно. Если это не предусмотрено было государственным бюджетом, то это безусловно. Правительство лавирует между такими составляющими, как социальное недовольство людей на пенсии, и это недовольство, безусловно, правильное, и недовольством работающего поколения.

Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока правительство не решиться на кардинальные, радикальные изменения. На мой взгляд, правительство сегодня к этому не готово еще.

Павел Розенко говорит о том, что в правительстве рассматривают две модели проведения осовременивания. Какие это модели?

— Осовременивание происходит у нас в ручном режиме. Законодательство не предусматривает индексацию всем в одинаковой пропорции.

В связи с тем, что мы не проводили такой индексации или осовременивания много лет, то нужно понимать, кому и как мы ее будем проводить. Мы же не сможем на 49% всем увеличить из-за того, что в 2015 году это было. Если бы мы на 49% увеличивали пенсии, то 256-260 миллиардов умножьте на 49, нам бы было нужно не 30 миллиардов, нам бы было нужно более сотни миллиардов гривен для такого осовременивания. Поэтому осовременивать будут пенсии в каком-то режиме.

Скорее всего, что будут защищать те слои населения, которые не очень добросовестные, но которые на старости оказались без содержания. Такая вот попытка сделать осовременивание всем.

Если пенсия, которую насчитывали во время выхода на пенсию, была меньше минимальной, и у человека есть другие источники для поддержания жизни, то индексировать ее не нужно. Сможет или нет правительство это осуществить, будет ли у него информация о том, кто, что получает, для того, чтобы это сделать, это большой вопрос. Гораздо более простая задача — платить всем маленькую пенсию, чем делать какую-то дифференциацию, при которой кто-то останется все равно недовольным.

На 30-40 миллиардов гривен увеличивается дефицит Пенсионного фонда, а в правительстве ранее говорили, что этот дефицит необходимо сокращать, и именно в следующем году планируют к таким действиям перейти. Если сейчас увеличивают этот дефицит за счет этих денег на осовременивание пенсий, означает ли это, что в ближайшие полгода-год в правительстве не планируют заниматься полноценной пенсионной реформой?

— То, что Гройсман на последней встрече с гражданским обществом четыре раза произнес в своем выступлении "пенсионная реформа", это факт. То, что Пенсионный фонд находится в кризисе, это факт. То, что сбалансировать солидарную систему без подключения других уровней будет невозможно, это тоже факт.

Поймет ли это премьер? Будет ли готов к этому министр соцполитики? То, что к этому готов вице-премьер Павел Розенко, я 100% уверена. Мы с ним неоднократно беседовали на эту тему, и он понимает, как делать реформу.

Но тут нужно понимание и осмысления в первую очередь премьера. Поймет ли это премьер? Это сложно, но хотелось бы. То, что министр соцполитики сегодня остается еще в той системе, в которой он действовал, и не очень верит в финансовый сектор, потому что подключение второй, третьей колонны — это задействование финансового сектора. А, следовательно, оно должно идти рука об руку с президентской вертикалью власти, это надзором за негосударственными пенсионными фондами, надзором за компаниями по страхованию жизни.

Будет ли это сделано, это большой вопрос. Но премьер по задумке, в том числе, и президента делает сегодня реформу и в финансовом секторе. Поэтому взаимодействие всех вертикалей власти — это сложная задача для правительства, будем надеяться, что они ее решат.

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