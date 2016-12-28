Популисты довели Украину до пенсионного обнищания - Гройсман

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пенсионная реформа Украины из-за популизма политиков доведена до обнищания, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Должна быть серьезно реформирована система пенсионного обеспечения. Популисты и другие их соплеменники довели Украину до пенсионного обнищания. И эту ответственность возможно разложить абсолютно на всех тех, кто в разные времена занимался, в том числе правительством", — сказал премьер.

"Как можно доказать систему, которая спродуцировала дефицит Пенсионного фонда 150 млрд при общем около 260 млрд. Представляете, какая дыра сегодня в Пенсионном фонде? При том,что большинство граждан Украины получают минимальную пенсию, а еще есть 400 тыс. граждан, которые получают пенсию 949 грн. Как с этим можно мириться, как с этим возможно жить? Поэтому наша задача с вами, чтобы Пенсионный фонд в среднесрочной перспективе перестал быть дотационным, а пенсия украинских граждан существенно выросла", — добавил Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.