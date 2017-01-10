Роналду с новой девушкой и сексуальная Ева Лонгория на The Best FIFA Football Awards 2016

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония награждения состоялась в понедельник в швейцарском Цюрихе. Награду Роналду получил из рук президента ФИФА Джанни Инфантино. Ведущей церемонии выступила сексапильная красотка, американская актриса Ева Лонгория.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому "Реалу" за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро.

Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна и аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

В декабре 31-летний нападающий стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года.