Эксперт о дефиците пенсионного фонда и пенсионной реформе

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

В Кабмине планируют осовременить пенсии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, осовременивание предполагает уравнивание пенсий между людьми, который вышли на заслуженный отдых 7-15 лет назад, и теми, кто выходит сейчас.

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Для этого в Кабмине ищут дополнительные 30-40 миллиардов гривен. Дополнительные средства, говорит Павел Розенко, правительство планирует получить от легализации зарплат, а также налогов после повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Эту инициативу Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт общественной организации "Институт налоговых реформ" Артем Вдовиченко.

Есть ли у правительства деньги на осовременивание пенсий?

— Денег нет. Денег нет, потому что с Пенсионным фондом дела обстоят критически. В 2016 году дефицит действительно был 147 миллиардов, и мы отдали 20% от нашего бюджета в Пенсионный фонд. То есть бюджет отдал деньги в Пенсионный фонд. На следующий год запланирован дефицит порядка 140 миллиардов, и 17% бюджетных расходов будет тоже направлено в Пенсионный фонд. То есть ситуация там критическая. И понятно, что правительство пытается поскрести по сусекам, то есть по теневой экономике, скажем так, и найти деньги. На самом деле на сегодня 30-40 миллиардов, это уже с учетом инфляции, девальвации, это не такие большие деньги, их реально найти. Другой вопрос заключается в том, спасет ли это ситуацию. Я думаю, что не спасет.

Насколько могут повыситься пенсии у людей, которые 10-15 лет назад выходили на отдых?

— Надо смотреть, на сколько они обесценились. Обесценились они в разы, а повысятся они на десятки процентов. То есть понятно, что в чистом итоге все равно эти люди будут в проигрыше. Вопрос в другом, меняет ли это саму пенсионную систему? Конечно, не меняет, и в пенсионной системе Украины очень глубокие структурные проблемы, никто не хочет браться за их решение по одной просто причине: потому что решения эти будут непопулярны, у нас пенсионеров - половина страны, а это электорат.

Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривен поможет найти дополнительные деньги?

— Да, это поможет. Но сама суть меры, понимаете, не экономика работает и не бизнес добровольно платит пенсионные взносы, а правительство заставляет, фактически, в такой нормативной форме повысить вот эти отчисления. То есть, фактически, это своеобразный метод борьбы с теневой экономикой, но он очень своеобразный. То есть я думаю, что он может больше даже повлиять на то, что уровень теневой экономики еще увеличится. Бизнес и население, смотря на такое поведение правительства, будет все меньше ему доверять и все меньше будет склонно в дальнейшем, на более долгую перспективу, вести свой бизнес легально.

Если бизнес будет уходить массово в тень, стоит ли ожидать, что удастся хоть как-то увеличить поступления в Пенсионный фонд?

— Я сейчас говорю о реальных каких-то относительных цифрах. У нас же есть еще такие факторы, как инфляция, девальвация, это все тоже помогает правительству собирать больше доходов. Плюс, учитывайте, что сейчас же с ФОП началась эта ситуация, когда они, фактически, должны платить, независимо от того, есть у них доход, есть у них оборот или нет. ФОП закрыться все не успеют, а у нас их много. То есть они все равно будут платить. Но пройдет год, пройдет два, бизнес пересмотрит, реструктуризируется, пересмотрит свое отношение к новому законодательству, и мы придем опять к тому, что брать денег будет неоткуда дополнительно.

Есть ли на сегодняшний день единое видение, куда должна двигаться налоговая система в стране?

— Да, у нас есть видение. Налоговая система носит чисто фискальный характер, то есть все налоговые изменения направлены на то, чтобы пополнить бюджет, который постоянно у нас дефицитен, и одной из самых больших черных дыр в этом бюджете является именно Пенсионный фонд. Вот и вся суть нашей налоговой системы.

Тогда стоит ли ожидать продолжения налоговой реформы?

— Дело в том, что налоговая реформа у нас началась не вчера и не сегодня. Она у нас длится уже перманентно, еще до принятия Налогового кодекса у нас все время были налоговые реформы. Поэтому, думаю, что со второго полугодия следующего года у нас опять начнутся налоговые реформы.

Стоит ли ожидать принятия какого-то целостного документа, чтобы хотя бы на несколько лет гарантировать отсутствие изменений в налоговом законодательстве?

— Бизнес этого ждет уже долгие годы. В 2010 году, когда принимался Налоговый кодекс, в 2011, когда он ввелся, там было четко прописано, что на энное количество лет запрещено вносить туда изменения. Эта норма не продержалась и полгода, потому что изменения начали вноситься сразу же. Поэтому в условиях Украины, в условиях той фискальной системы, которая у нас есть, такой активной политической борьбы, подобная мера обречена на провал, к сожалению.

Ранее эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова в эфире "ГС" заявила, что существующая пенсионная система несправедлива, поэтому у людей нет стимула перечислять ЕСВ в Пенсионный фонд.