В Кабмине пообещали в 2017 году дважды поднять пенсии

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году пенсии в Украине увеличатся на 11% и будут расти дважды: с 1 мая и с 1 декабря, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на брифинге в Ивано-Франковске, информирует Укринформ.

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"Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%", − отметил он.

Он заверил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на прогнозируемый дефицит Пенсионного фонда.

"Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде, в прошлом году она составляла 156 миллиардов гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 миллиарда гривен. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 миллиардов гривен", − подчеркнул вице-премьер-министр.

Ранее Розенко сообщал, что в Кабмине планируют осовременить пенсии. По его словам, осовременивание предполагает уравнивание пенсий между людьми, которые вышли на заслуженный отдых 7-15 лет назад, и теми, кто выходит сейчас.