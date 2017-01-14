В ЛНР не ожидают конструктивного диалога в Минске по статусу Донбасса

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ЛНР не ожидают конструктивного диалога с представителями Украины на переговорах, которые пройдут в Минске 16 января на тему "особого статуса". Об этом сообщил РИА Новости представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

"На этой сессии вряд ли стоит рассчитывать на конструктив со стороны украинских переговорщиков. Они находятся в сложной ситуации, когда инструкции уходящего Госдепа США уже не актуальны, а новый еще не вступил в полномочия и никаких сигналов не посылал", — считает Мирошник.

Он напомнил, что 16 января возобновятся переговоры в минском формате. По его словам, на этот день запланированы заседания всех четырех рабочих групп и контактной группы.

"На повестке дня политической подгруппы остается ключевой вопрос — принятие механизма введения "особого статуса" для республик Донбасса или же имплементация "формулы Штайнмайера", — рассказал Мирошник.

Спикер считает, что "учитывая крайнюю зависимость Украины от внешнего влияния", Киев стоит перед необходимостью ответить на вопрос, как именно и когда будет введен особый статус для ЛНР и ДНР.

"Порошенко взял на себя эти обязательства перед "нормандской четверкой", но боится инициировать их выполнение перед радикальным украинским политикумом, потому предпочитает просто тянуть время, но бесконечно это продолжаться не будет. Пытаясь увильнуть от выполнения взятых на себя международных обязательств, Киев попадет под международный прессинг", — считает собеседник агентства.

Он подчеркнул, что представители ЛНР и ДНР настроены на достижение "прозрачных и понятных договоренностей", которые пошагово приведут к урегулированию конфликта, согласованию и подписанию механизма введения особого статуса, механизма проведения амнистии и выполнения остальных предусловий, что должно завершиться проведением выборов на Донбассе.

"Продолжая политику пустословия на переговорах в Минске, Украина сама отказывается от выстраивания мирных взаимоотношений с республиками Донбасса", — заявил Мирошник.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что официальный Киев не предоставит Донбассу особый статус, который бы выходил за рамки децентрализации, проводимой для всех регионов.