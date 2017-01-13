Геращенко: ЕС окажет помощь в переоборудовании КПП в Донбассе

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Власти рассчитывают на техническую помощь от Евросоюза в переоборудовании контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в Донбассе, чтобы преодолеть очереди, сообщила в пятницу первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш находятся с рабочим визитом в Донецкой и Луганской области. Во время пребывания на востоке Украины 12-13 января они планируют проверить работу КПП, ознакомиться с реконструкцией учреждений образования, культуры и здравоохранения.

"Мы говорили с фискалами и пограничниками о том, как преодолеть очереди. Важно техническое переоборудование КПВВ. Мы ожидаем техническую помощь в этих вопросах наших европейских коллег", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, накануне Нового года украинские военные увеличили количество работников разных служб на КПП в Донбассе, чтобы ускорить передвижение людей.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.