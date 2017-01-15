Хоти – не хоти, а нужно. Что Раду заставят принять в 2017 году

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Учитывая, что в 2016-м году парламент восьмого созыва вместо решения насущных проблем занимался либо популизмом, либо ратификацией маловажных соглашений, реальной работы у народных избранников скопилось немало. Большинство вызовов перед ВР в 2017 — то, что, как правило, откладывалось на потом.

И снова Минск

Спустя несколько недель исполнится ровно два года со дня подписания в Минске соглашений, которые призваны разрулить непростую ситуацию на Донбассе. Но несмотря на обещания украинского руководства западным партнерам, воз и ныне там. В то, что 2017-й станет годом прорыва в Минском процессе, пока верится с трудом. Тем не менее, Петр Порошенко уже не раз доказывал, что если ему нужно, Рада способна на любые чудеса. Учитывая же, что новая администрация США вряд ли будет шутить с Украиной по части выполнения Минска-2, можно предположить, что в новом году процесс все же сдвинется с мертвой точки.

С тем, что выполнение Минских соглашений станет главным вызовом для Рады в 2017-м согласен и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Вероятность того, что эта тема сдвинется с мертвой точки весьма велика. Даю 70%, что после того, как в Украине пройдут досрочные парламентские выборы законы по Минску будут приняты. В свою очередь, старая Рада будет и дальше саботировать этот процесс", — считает эксперт. "По большому счету, принятие Минского пакета законов зависит от воли одного человека — Петра Порошенко. Ведь когда надо было, даже "Народный фронт" голосовал за конституционные изменения в части децентрализации Донбасса, а также особом порядке местного самоуправления. Несмотря на свою радикальную риторику, если президенту будет нужно, все проголосуют".

Зрада или перемога?

Несколько иного мнения по части имплементации парламентом Минских соглашений придерживается депутат нескольких созывов, политический аналитик Тарас Чорновил.

"Существует порядок действий по Минскому процессу — сначала безопасность, затем политика. Несмотря на отсутствие первого пункта, ВР под давлением уже приняла отдельные политические моменты. В итоге мы получили бурю негодования в обществе, погибших нацгвардейцев и ни одного шага с противоположной стороны. Возможно, сейчас стоило бы наперед наработать и принять выгодный для Украины закон о выборах на Донбассе, где в были бы прописаны особенности проведения выборов на этих территориях. Но дело в том, что эта ВР настолько заполитизирована, что даже если это будет выгодный Украине закон, в парламенте найдутся те, кто будет кричать "Зрада". Я не думаю, что в 2017-м году дойдет до Минска-2. Дискуссии и разговоры будут, но обстоятельств, которые бы стали основой для этого процесса я пока не вижу", — делится соображениями эксперт.

Доработать бюджет

Принятие Госбюджета на 2017-й год было настолько скоропалительным, что в впопыхах депутаты и не заметили, что напринимали целый ряд вещей, которые со здравым смыслом не имеют ничего общего. Да и в кулуарах Рады нардепы сами признают, что версия главной финансовой сметы страны неокончательна и требует серьезной доработки.

О том, что из-за дефицита средств бюджет придется пересматривать говорят и экономисты.

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"Вероятнее всего, пересмотр бюджета будет иметь место по результатам квартала или первого полугодия", — говорит экономист Всеволод Степанюк. "Доходная часть госбюджета выстроена на несуществующих законах, с учетом довольно серьезной внешней помощи Украине. Очевидно, что части этих дотаций не будет, а это повлечет за собой пересмотр расходной части, что, в свою очередь, коснется тех статей, которые финансируются из специального фонда бюджета. Это, в основном, социальная помощь и прочее, в том числе социальная помощь для силовых структур, что предусмотрено в спецфонде".

Уйти Гройсмана

Камнем преткновения, который в очередной раз рискует разделить парламент на несколько противоборствующих лагерей, может стать тема доверия правительству. Уже в апреле истекает годовой срок иммунитета Кабмину Владимира Гройсмана, так что, не исключено — у многих возникнут большие вопросы к премьеру и его команде.

"Уже весной над правительством может зависнуть Дамоклов меч", — говорит Руслан Бортник. "Отдельные фракции парламента попытаются поднять эту тему, будут регистрировать соответствующие постановления и требования. Эти же претензии могут быть поддержаны массовыми гражданскими акциями. Конечно, Порошенко не заинтересован в отставке этого правительства, но в значительной мере все будет зависеть от того, какую позицию займет новая администрация Белого дома. Свое влияние будет оказывать и ситуация в обществе — чтобы разрядить обстановку и уцелеть самому, Порошенко будет вынужден отправить Кабмин в отставку".

Новые старые вызовы

Будут стоять перед депутатами и другие задачи — менее глобальные, но от этого не теряющие свою важность и значимость.

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"Украина стоит на пороге большой медицинской реформы, этот пакет законов готовится и, вероятнее всего, будет рассмотрен", — отмечает Бортник. "Займутся депутаты и пенсионной реформой, которую требуют провести в МВФ — речь будет идти о повышении пенсионного возраста и т. д. Примет Рада и ряд административных решений — это не только дальнейшая судьба премьер-министра, но и генерального прокурора. Также ВР необходимо будет оптимизировать избирательное законодательство, ведь независимо от того, когда состоятся выборы, старая система уже устарела и нуждается в новой законодательной базе. Никуда не делся и вопрос спецконфискации. По большому счету, это вопрос передела имущества бывших властей. Он станет вызовом для парламента и будет будоражить депутатов".

И кое-что еще…

Не исключено, что в 2017-м парламентариям все-таки придется приступить к отмене депутатской неприкосновенности. Еще в феврале 2015-го года Рада в первом чтении приняла законопроект №1776, направленный на снятие права на защиту от уголовного преследования членов парламента, но воз и ныне там.

"Депутаты должны наконец-то разобраться со своей неприкосновенностью — они снимают ее с себя, или нет", - рассуждает Чорновил. "Я не до конца уверен в том, что иммунитет нужно убирать, но депутаты ведь сами пообещали это сделать".