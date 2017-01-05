Экономика
RSS

Египет начал антидемпинговое расследование импорта украинской арматуры

Тема:

Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (168)

131
Согласно сообщению Минэкономразвития, египетская сторона официально проинформировала Украину о начале антидемпингового расследования в отношении импорта стальной арматуры происхождением из Китая, Турции и Украины.
Енакиевский металлургический завод
RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Египет начал антидемпинговое расследование относительно импорта из Украины стальной арматуры для строительства, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

Енакиевский металлургический завод
RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Невозврат НДС и закрытие "Метинвеста"

"Египетская сторона 03.01.2017 официально проинформировала Украину о начале антидемпингового расследования в отношении импорта стальной арматуры происхождением из Китая, Турции и Украины", — говорится в сообщении.

Указывается, что объектом расследования являются прутки из железа или нелегированной стали, которые поставляли в Египет компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Метинвест".

Горно-металлургическая группа "Метинвест" принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
Стрельба нардепа Пашинского