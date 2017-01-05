Египет начал антидемпинговое расследование импорта украинской арматуры

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Египет начал антидемпинговое расследование относительно импорта из Украины стальной арматуры для строительства, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

"Египетская сторона 03.01.2017 официально проинформировала Украину о начале антидемпингового расследования в отношении импорта стальной арматуры происхождением из Китая, Турции и Украины", — говорится в сообщении.

Указывается, что объектом расследования являются прутки из железа или нелегированной стали, которые поставляли в Египет компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Метинвест".

Горно-металлургическая группа "Метинвест" принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины.