Группа Naviband представит Белоруссию на Евровидении-2017

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Белоруссию на конкурсе Евровидение-2017 представит группа Naviband с песней на белорусском языке "Гiсторыя майго жыцця" ("История моей жизни"), сообщает агентство БЕЛТА по итогам финала национального отбора на международный конкурс Евровидение-2017.

Впервые в истории участия Белоруссии в "Евровидении" со сцены конкурса прозвучит композиция на белорусском языке. До этого белорусские музыканты исполняли песни на английском языке.

"Хочется, чтобы белорусский язык прозвучал на Евровидении в Киеве", — отметил автор песни Артем Лукьяненко.

"До этого все наши участники были просто артистами, и никто не мог понять, из какой они страны. Сейчас мы хотим показать современную Белоруссию: что есть вот такая веселая задорная молодежь", — сказал представитель Naviband журналистам.

Группа Naviband была создана около трех лет назад. К финалу национального отбора музыканты выпустили свой третий альбом под названием "Иллюминация".

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.