Невыученные уроки истории. Польша блокирует Новый шелковый путь

РИА Новости Украина

Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич высказал парадоксальную мысль: якобы большой международный проект Нового Шёлкового Пути угрожает его стране не больше и не меньше, как потерей национальной независимости. Он запретил строительство железнодорожного терминала в Лодзи, где должны были обслуживаться поезда с китайскими товарами для стран Евросоюза.

Об этом Sputnik Polska в интервью рассказал доктор Цезари Калита – из Института общественных наук и безопасности Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах.

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В чём, на Ваш взгляд, значение для РП проекта Нового Шёлкового Пути? Почему против него ополчился министр обороны Польши, каковы его аргументы?

– Главный принцип развития страны, как свидетельствует история, заключается в том, чтобы развивать коммуникации, торговые пути с другими странами, что содействует развитию регионов.

А что, собственно, понимать под словом "цивилизация"? Я отвечал на этот вопрос студентов, искал для них наилучшее обозначение, придя к выводу: это – порты, мосты и дороги! А сейчас наиболее важные игроки для европейских стран – это Китай, Индия, Турция, Иран и, разумеется, Россия. Если кто-то попытается встать на пути свободного движения товаров, у него ничего не выйдет, нет шансов устоять на ногах!

Напомню, в 19-ом веке в Европе говорили: "Пока товары перемещаются из одной страны в другую, солдаты остаются на местах!". Свободная торговля снижает уровень военной угрозы. А наш министр утверждает иное, причём, радеет о защите безопасности. REUTERS Jonathan Ernst Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и предрек распад ЕС

Из истории же мы знаем: подавляющее большинство войн возникало, когда кто-то запрещал другим перевозить товары, и тогда все торговые связи рушились… Но министр обороны, видно, об этом не помнит, иначе как нам воспринять его курьёзное заявление?

Кстати, я живу вдоль железной дороги, по которой китайские товары идут в европейские страны. И я вижу, как в городах, расположенных вдоль магистрали, скажем, в Бяле-Подляской, наблюдается ускоренное развитие структур. А в городах, удалённых от железной дороги, видно отставание их развития.

Вспомним поговорку: "Все дороги ведут в Рим!". Ведь именно дороги и торговля стали основой благополучия Древнего Рима. А министр национальной обороны Польши, который должен болеть за безопасность страны, провозглашает опасный тезис о вреде торговли. Это его утверждение иррационально по своей сути, иначе, к сожалению, просто не могу сказать…

Можно ли сказать, что Польша предпочла расширение НАТО, а не своё участие в большом международном торговом проекте?

– Я считаю, что, прежде всего, нам надо развивать контакты с соседями, потом – с остальным миром, именно это станет главным залогом безопасности нашей страны.

Почему Польша вошла в ЕС? И почему была создана эта международная организация? Именно для обеспечения гарантий мира и безопасности отдельных стран, чтобы не возникали конфликты, переходящие в войну. Нам надо быть одним из элементов общей системы, а не преподносить себя и свои индивидуалистические политические идеи столь странным образом!

Такое в нашей истории уже было и приводило ко многим бедам, в том числе, к потере государственной независимости. Вот почему меня так поразило, что наш министр обороны не понимает таких простых вещей и, видно, не понимает проблем глобальной политики.

Дональд Трамп в интервью немецкой газете "Бильд" раскритиковал как НАТО, так и Евросоюз. НАТО он назвал "устаревшей организацией", а Евросоюзу предрёк дезинтеграцию. Вы ждёте перемен в политике США и в мировой политике?

– Да, все знают, что Евросоюз сейчас переживает, мягко говоря, трудные моменты, а военный блок НАТО был создан и развивался в иных политических реалиях. Так что эти структуры требуют определённого реформирования.

Думаю, что Трамп взирает на них как бизнесмен, видит, что они далеко не лучшим образом работают. Но когда он с головой окунётся в политику, в проведение реальных реформ, то, полагаю, ему предстоит столкнуться с сопротивлением со стороны других игроков из ЕС и НАТО.

Да, в их деятельность, возможно, будут внесены некоторые коррективы, но они не будут носить системного характера. Ведь у других игроков из этих организаций есть свои собственные интересы, с которыми новому президенту США придётся считаться.