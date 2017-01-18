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    Зарубежье

    Невыученные уроки истории. Польша блокирует Новый шелковый путь

    (обновлено: )48310
    Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич, который должен болеть за безопасность страны, провозглашает опасный тезис о вреде торговли, заявил доктор Цезари Калита.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    РИА Новости Украина

    Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич высказал парадоксальную мысль: якобы большой международный проект Нового Шёлкового Пути угрожает его стране не больше и не меньше, как потерей национальной независимости. Он запретил строительство железнодорожного терминала в Лодзи, где должны были обслуживаться поезда с китайскими товарами  для  стран  Евросоюза.  

    Об этом Sputnik Polska в интервью рассказал доктор Цезари Калита – из  Института общественных наук и безопасности Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах.

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    В чём, на Ваш взгляд, значение для  РП проекта Нового Шёлкового Пути? Почему против него ополчился министр обороны Польши, каковы его аргументы?

    – Главный принцип развития страны, как свидетельствует история, заключается в том, чтобы развивать коммуникации, торговые пути с другими странами, что содействует развитию регионов.

    А что, собственно, понимать под словом "цивилизация"? Я отвечал на этот вопрос студентов, искал для них наилучшее обозначение, придя к выводу:  это – порты, мосты и дороги! А сейчас наиболее важные игроки для европейских стран – это Китай, Индия, Турция, Иран  и, разумеется, Россия. Если кто-то попытается встать на  пути свободного движения товаров, у него ничего не выйдет, нет шансов устоять на ногах!

    Напомню, в 19-ом веке в Европе говорили: "Пока товары перемещаются из одной  страны в другую, солдаты остаются на местах!". Свободная торговля снижает уровень военной угрозы. А наш министр утверждает иное, причём, радеет о  защите  безопасности. 

    Дональд Трамп
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    Из истории же мы знаем: подавляющее большинство войн возникало, когда  кто-то запрещал другим перевозить товары,  и  тогда все  торговые связи  рушились… Но министр обороны, видно, об этом не помнит, иначе как нам воспринять его курьёзное заявление?

    Кстати, я живу вдоль железной дороги, по которой китайские товары идут в европейские страны. И я вижу, как в городах, расположенных  вдоль магистрали, скажем, в Бяле-Подляской, наблюдается ускоренное развитие структур. А в  городах,  удалённых от железной дороги, видно отставание их развития.

    Вспомним поговорку: "Все дороги ведут в Рим!". Ведь именно дороги  и торговля  стали основой благополучия Древнего Рима. А министр национальной обороны Польши, который должен болеть за безопасность страны, провозглашает опасный тезис о вреде торговли. Это его утверждение иррационально по своей сути, иначе, к сожалению, просто не могу сказать…

    Можно ли сказать, что Польша предпочла  расширение НАТО, а не своё  участие в большом международном торговом проекте? 

    – Я считаю, что, прежде всего, нам надо развивать контакты с соседями, потом  – с остальным миром, именно это станет главным залогом безопасности нашей страны.

    Почему Польша вошла в ЕС? И почему была создана эта международная организация? Именно для обеспечения гарантий мира и безопасности отдельных стран, чтобы не возникали конфликты, переходящие в войну. Нам надо быть одним из элементов общей системы, а не преподносить себя и свои индивидуалистические политические идеи столь странным образом!

    Такое в нашей истории уже было и приводило ко многим бедам, в том числе, к потере государственной независимости. Вот почему меня так поразило, что наш министр обороны не понимает таких простых вещей и, видно, не понимает проблем глобальной политики.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Дональд Трамп в интервью немецкой газете "Бильд" раскритиковал как НАТО, так и Евросоюз. НАТО он назвал "устаревшей организацией", а Евросоюзу предрёк дезинтеграцию. Вы ждёте перемен в политике США и в мировой политике?

    – Да, все знают, что Евросоюз сейчас переживает, мягко говоря, трудные  моменты,  а военный  блок  НАТО был создан и развивался в иных политических реалиях. Так что  эти структуры требуют определённого  реформирования.

    Думаю, что Трамп взирает на них как бизнесмен, видит, что они далеко   не  лучшим  образом   работают.  Но когда он с головой окунётся в политику, в проведение реальных реформ, то, полагаю, ему предстоит столкнуться с сопротивлением со стороны других  игроков из ЕС и НАТО. 

    Да, в их деятельность, возможно, будут внесены некоторые коррективы, но они  не будут носить системного характера. Ведь у других игроков из этих организаций есть свои собственные интересы, с которыми новому президенту США придётся считаться.

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