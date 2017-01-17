Gazeta Wyborcza: отношения Польши и Украины разрушает нетерпимость

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина Польша Полякам мешают стереотипы об украинцах, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. Исследования CBOS за прошлый год показали, что в Польше впервые за последние два десятилетия количество граждан, которые нелояльно относятся к украинцам, впервые превысило количество тех, кто симпатизирует выходцам из соседней страны, говорится в статье.

По мнению президента правозащитной организации Homo Faber Анны Донбровской, такое ухудшение отношение поляков к украинцам объясняется "пренебрежительным" отношением.

"Это оно нас сталкивает. Презрительные тексты, презрительные взгляды, презрительные насмешки, пренебрежительное отношение, которые также демонстрируют некоторые из государственных органов", – отметила правозащитник.

"В польско-украинских отношениях наступили худшие времена с 1989 года. Речь пренебрежения разрушает любую форму диалога между нами", – добавила Донбровская.

По ее мнению, в Польше укоренился стереотип украинцев как тех, "кто заполняет наш бак, кто подает нам обед". Также польский правозащитник отметила, что иногда польские чиновники тоже прибегают к языку ненависти и "раскручивают механизм страха" перед другими людьми.

"Госпожа премьер-министр на саммите ЕС говорит, что у нас миллион беженцев из Украины. Министры умаляют проявления расизма или ксенофобии. Пример поступает сверху", – полагает Донбровская.

Она также вспомнила о фильме "Волынь", в котором говорится о польско-украинском этническом конфликте во времена Второй мировой войны, который привел к трагической гибели большого количества людей.

Однако по мнению Донбровской, предпосылки этого конфликта в первой части фильма затмевают кровавые сцены убийств, поэтому большинство зрителей не замечают режиссерского посыла, почему так случилось.

Польше не хватает определенного воспитания терпимости и восприятия других народов, полагает правозащитница, приводя в пример обычные ситуации на улицах, когда кто-то говорит, что это Польша и нужно разговаривать на польском, а кто-то требует извинений за Волынь. Тем не менее, это случайные события, во многих городах Польши украинцы до сих пор чувствуют себя в безопасности, полагает Донбровская.

При этом по словам правозащитницы существует немало историй и о том, как польские работодатели не платят украинцам, как они используют, обманывают.

"Если вы иностранец, вы чувствуете, что вы принадлежите к наиболее уязвимым группам. Хуже знаете язык, не знаете культуру, не знаете, правила, обычаи, вы последний человек, который пошел бы жаловаться. Украинцы стараются не привлекать к себе внимание, потому что они знают, что они всегда проигрывают, потому что они являются самыми слабыми участниками конфликтов", – отметила Донбровская.

"Мы должны быть благодарны, что именно они приходят к нам на работу, они принимают эти гроши за свою работу, которую поляки больше не хотят делать. Польша – безопасная, богатая страна, куда люди хотят мигрировать из Украины. Мы должны быть счастливы, потому что в противном случае мы получили бы ужасную экономическую ситуацию. В Польше работает около миллиона человек из Украины. Уважайте их", – продолжает польская правозащитница.

"Это гигантский капитал, который до сих пор не замечают. Мы должны дать им шанс, и поощрять, чтобы они захотели остаться здесь. Как бы там ни было, мы инвестировали в них. Я имею в виду усилия польских учителей и всех неправительственных организаций, где они проходили стажировки. Этот капитал должен вернуться к нам", — полагает эксперт.

Ранее бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч на страницах издания Rzeczpospolita писала, что Польше время пересмотреть политику в отношении Украины.

Распад украинского государства стал бы катаклизмом, который привел к хаосу и поставил бы под вопрос все основы европейской безопасности, говорится в статье. Польша также должна делать все возможное, чтобы не допустить отдаления Украине от Евросоюза или появление ситуации, в которой идентичность украинского государства и народа строилась на противопоставлении до Польши и Европы.