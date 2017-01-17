Реализация программы Ле Пен может привести к "крушению ЕС" - МИД Польши

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Реализация программы главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае ее победы на президентских выборах во Франции может привести к "крушению ЕС", заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Ващиковский сообщил журналистам в Брюсселе, что имел возможность провести переговоры с Ле Пен в Париже, встреча продолжалась около полутора часов. По словам министра, он рассказал о ситуации в Восточной Европе, кандидат в президенты Франции, в свою очередь, о планах своих действий в случае победы на выборах.

"Она стремится к радикальной реформе ситуации в Европе, радикальной реформе ЕС. Она хотела бы превратить его (ЕС) в совершенно иную структуру, которая в то же время не была бы под влиянием ни России, ни Соединенных Штатов", — сказал Ващиковский, добавив, что реализация такой программы невыгодна для Польши, поскольку предполагает "крушение ЕС" и превращение его в "свободный союз".

По словам польского министра, Ле Пен высказалась за поддержание "умного сотрудничества" в рамках ЕС, что, по мнению Ващиковского, приведет к отходу от европейской солидарности. "Это значило бы, что мы вернемся, может, не к "закону джунглей", но к значительной конкуренции в Европе, о которой мы уже забыли", — считает глава польского МИД.

Ващиковский отметил, что в ЕС и сейчас присутствует конкуренция между отдельными странами, но она ограничена европейскими законами. "Госпожа Ле Пен предполагает избавление от этого "корсета" и предоставление еще больших суверенных прав государствам, в том числе в области экономики. Это означало бы еще большую конкуренцию", — подчеркнул польский министр.

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Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.