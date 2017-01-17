наверх
17.01.201722:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    МИД Польши выясняет причины запрета въезда в Украину мэра Перемышля

    Тема:

    Бунт оппозиции. Акции протеста в Польше (33)

    (обновлено: )22210
    Официальный представитель польского внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда заявила, что МИД выясняет вопрос запрета и находится в контакте с посольством Украины.
    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. МИД Польши выясняет причины запрета въезда в Украину мэра польского города Перемышль Роберта Хомы, сообщила агентству PAP официальный представитель ведомства Йоанна Вайда.

    Появилось видео, как на марше в Польше кричали смерть украинцам
    Prostir Портал українців Польщі/youtube
    Появилось видео, как на марше в Польше кричали "Смерть украинцам"

    "Представитель МИД Йоанна Вайда проинформировала PAP во вторник, что ведомство выясняет вопрос и находится в контакте с посольством Украины", — говорится в сообщении агентства сообщает агентство.

    Ранее сообщалось, что Хома не смог въехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве, через КПП Шегини-Медика. Как пояснили в СБУ, въезд запрещен на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине". Сам Хома не смог пояснить причины такого запрета, рассказав, что узнал о соответствующем решении от задержавших его пограничников.

    Ранее мэр Перемышля Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Главой ЦРУ уходящей американской администрации Джон Бреннан
    Смена власти в США
    На месте стрельбы в Олевске
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину