Завершение конфликта в зоне АТО зависит от Украины - глава МИД Польши

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Разрешение конфликта на востоке Украины в настоящее время в большей степени зависит от Киева, необходимо расширение нормандского формата. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"(Завершение конфликта – ред.) больше зависит, к сожалению, от украинского правительства. По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены, хотя кажется, что украинцы по-прежнему рассчитывают, что произойдет какое-то чудо. Чтобы это произошло, нужно расширить нормандский формат, потому что только европейские усилия, Франции или Германии, не в состоянии привести к изменениям в конфронтации с Россией", — заявил министр в интервью журналу wProst.

По словам Ващиковского, к переговорам необходимо подключить США, а также Польшу, которая является единственной страной, граничащей как с Украиной, так и с Россией. "Любая эскалация ситуации будет оказывать на нас влияние", — подчеркнул он.