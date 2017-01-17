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    СБУ запретила на 5 лет въезд в страну мэру польского Перемышля

    (обновлено: )37601
    Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская сообщила, что действия мэра польского Перемышля Роберта Хомы вредят Украины, поэтому ему запрещен въезд в страну.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме, сообщила во вторник РИА Новости представитель ведомства Елена Гитлянская.

    zaxid.net
    Мэр польского Перемышля Роберт Хома

    Ранее мэр Перемышля Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

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    "Да, запретили (въезд на Украину – ред.) на пять лет. Его действия вредили Украине", — заявила Гитлянская. Вместе с тем, она не уточнила, какие именно действия мэра вредят Украине.

    Вместе с тем, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян во вторник заявил РИА Новости, что пограничники не пустили Хому в Украину на пропускном пункте Шегени-Медика.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинско-польское стратегическое партнерство в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки.

    Ранее сообщалось, что законопроект, которым предлагалось отнести украинский национализм к "другим тоталитарным строям", снят с рассмотрения заседания польского Сейма. Решение достигнуто по итогам украинско-польских переговоров.

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