СБУ запретила на 5 лет въезд в страну мэру польского Перемышля

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме, сообщила во вторник РИА Новости представитель ведомства Елена Гитлянская.

zaxid.net Мэр польского Перемышля Роберт Хома

Ранее мэр Перемышля Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

"Да, запретили (въезд на Украину – ред.) на пять лет. Его действия вредили Украине", — заявила Гитлянская. Вместе с тем, она не уточнила, какие именно действия мэра вредят Украине.

Вместе с тем, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян во вторник заявил РИА Новости, что пограничники не пустили Хому в Украину на пропускном пункте Шегени-Медика.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинско-польское стратегическое партнерство в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки.

Ранее сообщалось, что законопроект, которым предлагалось отнести украинский национализм к "другим тоталитарным строям", снят с рассмотрения заседания польского Сейма. Решение достигнуто по итогам украинско-польских переговоров.

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