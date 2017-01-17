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    Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и предрек распад ЕС

    Тема:

    Смена власти в США (455)

    (обновлено: )21440
    Избранный президент США назвал миграционную политику канцлера ФРГ Меркель ошибочной и спрогнозировал после Brexit выход из Евросоюза других стран. Он также заявил о возможном пересмотре санкций в отношении России.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    Владимир Матвеев — обозреватель, для РИА Новости Украина

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал в большом интервью немецкой газете Bild и британской The Times 15 января решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2015 году, "катастрофической ошибкой". 

    "Я думаю, что она совершила одну катастрофическую ошибку, а именно – решила принять всех этих нелегалов – всех этих людей, откуда бы они там ни приехали", — сказал Трамп.

    Помимо этого он охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" ФРГ. 

    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    После заявлений Трампа об "ошибках" Меркель, канцлер ФРГ не нашла ничего более конкретного, нежели сказать, что делает ставку "на укрепление сотрудничества в рамках Евросоюза" и считает, что терроризм и беженцы – это "две разные темы", сообщает DW.

    Между тем, миграционный кризис, наряду с долговым кризисом ЕС, стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за Brexit. По словам Трампа, примеру Великобритании последуют и другие страны, поскольку миграционный кризис нанес ЕС огромный ущерб.

    Ожидается, что британский премьер-министр Тереза Мэй 17 января обнародует детали выхода Великобритании из Евросоюза. Главным вопросом называется "сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС".

    Напомним, Великобритания находится в состоянии стратегического и особого сотрудничества с международным субъектом, гораздо мощнее Евросоюза — с США (весьма устойчивая увязка англосаксов).

    Через несколько недель после вступления в должность Трамп предложит Великобритании «быстрое и справедливое соглашение о торговле с Америкой, чтобы поспособствовать превращению Brexit в "нечто великолепное", пишет The Times.

    Он сообщил, что приглашает Терезу Мэй нанести ему визит "сразу после того", как он обоснуется в Белом доме, и "хочет очень быстро заключить двустороннее соглашение о торговле".

    Согласно The Times, предложение Трампа срочно подписать с Великобританией соглашение о торговле — одно из самых заметных высказываний в данном интервью. Оно прозвучало в то время, когда Великобритания ужесточает свою позицию по вопросу выхода из ЕС (Brexit). Министр финансов Филипп Хэммонд предостерег, что если после выхода из евроблока Брюссель попытается обложить Британию пошлинами и ограничениями на торговлю, Соединенное Королевство изменит свою экономическую модель. 

    "Его заявления были истолкованы как угроза резко снизить налоги на частный бизнес, чтобы еще больше ослабить Францию, Германию и Италию. Любое потенциальное торговое соглашение с США стало бы мощным оружием Британии на переговорах, еще больше расширив доступ британских товаров и услуг к огромному рынку сбыта", — пишет британская The Times.

    Флаг Евросоюза. Архивное фото
    REUTERS Ralph Orlowski/File Photo
    В ЕС еще живы идеи "железного занавеса"

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    Трамп также признал наличие серьезных проблем у НАТО, назвав проблемой номер один то, что организация "устаревшая, так как была основана много-много лет назад". Он считает несправедливым по отношению к США, что большинство стран-членов альянса "не платят то, что должны платить". 

    Выступая в понедельник в Брюсселе, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что комментарии Трампа вызвали "удивление и беспокойство" среди членов Альянса.

    Избранный американский президент допустил пересмотр санкций в отношении России, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. "Против России введены санкции — давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Прежде всего, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса", — сказал Трамп.

    В Кремле весьма прохладно отнеслись к словам Д. Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться вступления Трампа в должность, но в то же время отметил, что "Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку".

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