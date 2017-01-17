Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и предрек распад ЕС

Владимир Матвеев — обозреватель, для РИА Новости Украина

Избранный президент США Дональд Трамп назвал в большом интервью немецкой газете Bild и британской The Times 15 января решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2015 году, "катастрофической ошибкой".

"Я думаю, что она совершила одну катастрофическую ошибку, а именно – решила принять всех этих нелегалов – всех этих людей, откуда бы они там ни приехали", — сказал Трамп.

Помимо этого он охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" ФРГ.

После заявлений Трампа об "ошибках" Меркель, канцлер ФРГ не нашла ничего более конкретного, нежели сказать, что делает ставку "на укрепление сотрудничества в рамках Евросоюза" и считает, что терроризм и беженцы – это "две разные темы", сообщает DW.

Между тем, миграционный кризис, наряду с долговым кризисом ЕС, стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за Brexit. По словам Трампа, примеру Великобритании последуют и другие страны, поскольку миграционный кризис нанес ЕС огромный ущерб.

Ожидается, что британский премьер-министр Тереза Мэй 17 января обнародует детали выхода Великобритании из Евросоюза. Главным вопросом называется "сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС".

Напомним, Великобритания находится в состоянии стратегического и особого сотрудничества с международным субъектом, гораздо мощнее Евросоюза — с США (весьма устойчивая увязка англосаксов).

Через несколько недель после вступления в должность Трамп предложит Великобритании «быстрое и справедливое соглашение о торговле с Америкой, чтобы поспособствовать превращению Brexit в "нечто великолепное", пишет The Times.

Он сообщил, что приглашает Терезу Мэй нанести ему визит "сразу после того", как он обоснуется в Белом доме, и "хочет очень быстро заключить двустороннее соглашение о торговле".

Согласно The Times, предложение Трампа срочно подписать с Великобританией соглашение о торговле — одно из самых заметных высказываний в данном интервью. Оно прозвучало в то время, когда Великобритания ужесточает свою позицию по вопросу выхода из ЕС (Brexit). Министр финансов Филипп Хэммонд предостерег, что если после выхода из евроблока Брюссель попытается обложить Британию пошлинами и ограничениями на торговлю, Соединенное Королевство изменит свою экономическую модель.

"Его заявления были истолкованы как угроза резко снизить налоги на частный бизнес, чтобы еще больше ослабить Францию, Германию и Италию. Любое потенциальное торговое соглашение с США стало бы мощным оружием Британии на переговорах, еще больше расширив доступ британских товаров и услуг к огромному рынку сбыта", — пишет британская The Times.

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Трамп также признал наличие серьезных проблем у НАТО, назвав проблемой номер один то, что организация "устаревшая, так как была основана много-много лет назад". Он считает несправедливым по отношению к США, что большинство стран-членов альянса "не платят то, что должны платить".

Выступая в понедельник в Брюсселе, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что комментарии Трампа вызвали "удивление и беспокойство" среди членов Альянса.

Избранный американский президент допустил пересмотр санкций в отношении России, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. "Против России введены санкции — давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Прежде всего, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса", — сказал Трамп.

В Кремле весьма прохладно отнеслись к словам Д. Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться вступления Трампа в должность, но в то же время отметил, что "Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку".