США, Трамп и Украина. Как было раньше, уже не будет - Бахтеева

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Оголтелая поддержка украинской власти Хилари Клинтон может обернуться для государства серьезными политическими последствиями, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

"Очевидно, что продолжения тех отношений между Украиной и Соединенными Штатами действующим властям ждать не стоит. Такого как раньше уже не будет. Если раньше американские политики могли чуть ли не каждые две недели приезжать в Украину с инструкциями, то теперь подобные визиты станут редкостью. Можно не сомневаться, что после вступления в должность президента Дональд Трамп будет в совершенно другом формате выстраивать международные связи, в том числе и с Украиной", — говорит депутат.

По ее мнению, главной причиной возможного охлаждения в отношениях между США и Украиной стала недальновидная дипломатическая политика действующих властей.

"Естественно, определяющую роль может сыграть тот факт, что во время избирательной кампании в США украинские власти нарочито оказывали поддержку сопернице Трампа Хилари Клинтон. К сожалению, в Украине уже в который раз продемонстрировали дипломатическую недальновидность. Оголтелая поддержка Клинтон может обернуться для государства серьезными политическими последствиями. Трамп уже заявил, что во многих вещах будет полный пересмотр. Это коснется как внутренней политики, где пройдет целый ряд реформ, так и внешней, в которой также возможен разворот на 180 градусов", — отметила Бахтеева.

Вместе с тем, политик не исключила, что новые условия могут сыграть на руку Украине.

"Возможно, это и к лучшему, ведь таким образом Украина получит шанс самостоятельно решать свою судьбу, а не ждать указаний из-за океана", — подытожила она.