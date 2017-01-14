Штайнмайер: я констатирую кризис в Евросоюзе

Владимир Матвеев

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе. "Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", заявил он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном накануне 2017 года.

По словам немецкого министра, Евросоюз должен найти ответы на актуальные вызовы и угрозы. В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

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"Там, где безработица среди молодежи составляет 50 процентов и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", — сказал германский министр. Он, однако, подчеркнул, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности, сообщает DW.

Глава МВД Томас де Мезьер отметил уменьшение потока беженцев и, одновременно, подчеркнул увеличение количества заявлений на получение убежища в Германии.

В 2016 году в Германию легально прибыло 280000 беженцев, в то время как в 2015 году численность мигрантов составила 890000 (по другим данным – более миллиона), сообщило в среду, 11 января, министерство внутренних дел ФРГ в Берлине, сообщает DW.

Одновременно, министр внутренних дел сообщил также об увеличении количества заявлений на получение убежища в Германии. Так, в 2016 году, по данным МВД, число соискателей составило 745 545 человек, что на 268 869 больше, чем годом ранее. Большая часть мигрантов, претендующих на статус беженца, прибыла в Германию в 2015 году. Однако ведомство по делам миграции и беженцев в связи с перегруженностью не смогло принять их заявления, сообщает DW.

Миграционный кризис и Brexit привели к сериям терактов, преступлений и насилия в странах Европы, в связи с чем, большинство жителей европейских стран отмечают ухудшение ситуации из-за наплыва мигрантов.

Мезьер в очередной раз отмечает необходимость ужесточить миграционное законодательство. В связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине и гибелью 12 человек он предложил расширить полномочия федеральных властей в части обеспечения внутренней безопасности, а также в части депортации иммигрантов.

Министр внутренних дел предлагает дать федеральной полиции право в случаях, когда речь идет об угрозах национального масштаба, действовать на территории земель ФРГ, а также создать "депортационные центры", через которые федеральные, а не земельные власти выдворяли бы тех, кому отказано в убежище в Германии, сообщает ВВС.

Наибольшие группы среди соискателей убежища в Германии составляют граждане Сирии, Афганистана, Ирака, Албании и Эритреи.

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Стремясь к лучшей жизни в ЕС, определенное число беженцев и мигрантов, пытающихся нелегально добраться на судах до побережья Европы, продолжают гибнуть. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев объявило, что общее число мигрантов, погибших в Средиземном море с начала 2016 года, превышает 5 000 человек. В 2015 году их было немногим менее 3 800 человек.

Недостаточно контролируемый приток беженцев и мигрантов в страны ЕС вызывают серьезные разногласия среди еврочиновников и лидеров стран ЕС со стремлением сохранить основные европейские ценности блока, одновременно ограничив приток неконтролируемых беженцев, а часть из них депортировать с целью сохранения Шенгенской зоны и ЕС.

Остро проявляется и разница в подходах к разрешению проблемы и квотам по линии западных и восточно-европейских стран, а также по линии север-юг. Для противодействия неконтролируемому потоку мигрантов ряд стран ввели контроль на внутренних границах Шенгена, возведя стены и ограждения с колючей проволокой.

Газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на Федеральную полицию, сообщает, что в уходящем году почти 20 тысячам мигрантов было отказано во въезде в Германию на границах ФРГ. Это означает, что количество отказов во въезде выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое, а также, дальнейшие изменения в правилах ЕС.