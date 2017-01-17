Украине придется ответить за оскорбления в адрес Трампа - депутат

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Разговоры о том, что новая администрация президента США будет ориентирована на Российскую Федерацию не имеют под собой оснований, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

"Думаю, что все разговоры об ориентированности новой администрации Соединенных Штатов на какие-либо другие иностранные государства, будь то РФ или другая страна, — это полнейший бред. США — это устоявшаяся демократия и очень мощная государственность. Кто бы что ни говорил, но с большой долей вероятности Дональд Трамп будет, в первую очередь, проамериканским президентом. В принципе, такой должна быть и наша власть — проукраинской, а не про-какой-то", — отметил политик.

По мнению депутата, новые отношения между Украиной и США уже не будут такими радужными.

"Сложно судить о всех хитросплетениях мировой политики, но то, что наш внешнеполитический вектор дал маху — факт. Агрессивная поддержка украинских властей одного из кандидиатов предвыборной гонки в США внесла очень серьезную проблему в личностные отношения нового руководства Соединенных Штатов и наших высших чинов. За те несправедливые обвинения, которые делали официальные лица Украины, придется ответить. На неадвекватные и несоответсвующие действительности обвинения наверняка будет реакция. Верх недальновидности — делать странные заявления в адрес возможного руководства страны, от которой Украина зависит практически на сто процентов. Любой человек будет недоволен, когда его несправедливо обвиняют в какой-то ахинее, не говоря уже о политике такого уровня. Как будут развиваться отношения Украины и США, пока сказать сложно, но то, что они не будут радужными, — это однозначно", — резюмировал Скорик.