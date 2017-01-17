наверх
17.01.201714:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украине придется ответить за оскорбления в адрес Трампа - депутат

    Тема:

    Смена власти в США (451)

    (обновлено: )65130
    По мнению народного депутата Николая Скорика, новый президент США Дональд Трамп и его окружение вряд ли забыли необоснованные обвинения украинской власти в свой адрес.
    Николай Скорик
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Разговоры о том, что новая администрация президента США будет ориентирована на Российскую Федерацию не имеют под собой оснований, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Архивное фото
    @ElizLanders
    Frankfurter Rundschau: отчего Киев дрожит перед Трампом

    "Думаю, что все разговоры об ориентированности новой администрации Соединенных Штатов на какие-либо другие иностранные государства, будь то РФ или другая страна, — это полнейший бред. США — это устоявшаяся демократия и очень мощная государственность. Кто бы что ни говорил, но с большой долей вероятности Дональд Трамп будет, в первую очередь, проамериканским президентом. В принципе, такой должна быть и наша власть — проукраинской, а не про-какой-то", — отметил политик.

    По мнению депутата, новые отношения между Украиной и США уже не будут такими радужными.

    "Сложно судить о всех хитросплетениях мировой политики, но то, что наш внешнеполитический вектор дал маху — факт. Агрессивная поддержка украинских властей одного из кандидиатов предвыборной гонки в США внесла очень серьезную проблему в личностные отношения нового руководства Соединенных Штатов и наших высших чинов. За те несправедливые обвинения, которые делали официальные лица Украины, придется ответить. На неадвекватные и несоответсвующие действительности обвинения наверняка будет реакция. Верх недальновидности — делать странные заявления в адрес возможного руководства страны, от которой Украина зависит практически на сто процентов. Любой человек будет недоволен, когда его несправедливо обвиняют в какой-то ахинее, не говоря уже о политике такого уровня. Как будут развиваться отношения Украины и США, пока сказать сложно, но то, что они не будут радужными, — это однозначно", — резюмировал Скорик.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Полиция. Архивное фото
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину