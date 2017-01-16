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    Олланд отреагировал на слова Трампа о Евросоюзе и НАТО

    Тема:

    Смена власти в США (445)

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    По словам президента Франции Франсуа Олланда, Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями. Европа "не нуждается в советах извне".
    Франсуа Олланд. Архивное фото
    REUTERS/Stephane Mahe

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал заявления избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО, передает в понедельник агентство Франс Пресс.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Архивное фото
    @ElizLanders
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    В интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.

    "Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями", — заявил Олланд. Он добавил, что Европа "не нуждается в советах извне".

    Кроме того, по словам французского президента, НАТО "будет устаревшей, только когда устареют угрозы".

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