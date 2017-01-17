О чем пишут в мире: арест террориста в Турции, Меркель и Олланд против Трампа

РИА Новости Украина

Арест стрелявшего в ночном клубе в Стамбуле. Западные СМИ (Guardian, Financial Times, Washington Times, New York Times, Wall Street Journal, Independent, Figaro, Monde и другие) широко освещают арест службами безопасности Турции выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

По данным Wall Street Journal, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула. Машарипов скрывался в доме своего сообщника из Киргизии, куда он переехал три дня назад. В ходе полицейской операции он не успел воспользоваться оружием, пишет газета.

Европейские политики против Трампа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд раскритиковали заявления избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО, пишут мировые издания, в частности Guardian, Independent, Figaro, Monde.

"Мы европейцы и наша судьба в наших руках", – цитирует Guardian слова Меркель.

Олланд, в свою очередь, заявил, что Европа "не нуждается в советах извне".

"Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями", – приводит слова французского главы газета Monde.

Он добавил, что НАТО "будет устаревшей, только когда устареют угрозы", пишет издание.

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Первое расследование против премьера Канады. Расследование о возможных нарушениях норм этики начато в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщают газеты New York Times, Wall Street Journal, Telegraph, Deutsche Welle.

По данным NYT, комиссар по этике Канады Мэри Доусон начала официальное расследование в отношении Трюдо в связи с двумя возможными нарушениями норм этики страны: использование личного вертолета во время семейного отпуска в прошлом декабре на Багамах и отдых за счет принца Ага-Хана – миллиардера, лидера мусульман-исмаилитов, зарегистрированного лоббиста – что является прямым нарушением этических норм правительства страны.

Как отмечает издание, это первое расследование, когда-либо начатое в отношении столь популярного молодого политика.

Скончался последний из побывавших на Луне. Юджин Сернан, последний из совершивших высадку на Луну астронавтов, скончался на 83 году жизни, пишут New York Times, USA Today, Guardian, Independent, Time.

Сернан побывал в космосе трижды, но особенно важна его миссия "Аполлон-17" в 1972 году. Как пишет Guardian, во время этой миссии были совершены несколько рекордов в области полета человека в космос: самый долгая продолжительность полета на Луну (более 301 часа), самый крупный образец (115 килограмм) и самое долгое нахождение в лунной орбите (более 147 часов).

Кроме того, во время "Аполлон-17" астронавтам удалось сделать самые узнаваемые фотографии в космической истории.