Трамп встретится с сыном Мартина Лютера Кинга в день его рождения

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретится с сыном Мартина Лютера Кинга в праздник дня рождения правозащитника.

"Сегодня мы отмечаем день рождения Мартина Лютера Кинга — Дональд Трамп встретится с Мартином Лютером Кингом III, чтобы обсудить его наследие", — заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер в своем микроблоге Twitter.

Дочь знаменитого правозащитника Бернис Кинг, в свою очередь, в день рождения отца выступила в баптистской церкви в Атланте с призывом "не бояться тех, кто сидит в Белом доме".

"Бог может восторжествовать над Трампом", — цитирует Бернис агентство Рейтер.

Президент США Барак Обама уходит cо своего поста 20 января, в день инаугурации нового главы государства Дональда Трампа. К этому времени уйти в отставку должны не только Обама и его министры, но и несколько тысяч политических назначенцев и рядовых сотрудников аппарата Белого дома и министерств.