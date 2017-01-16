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    Трамп встретится с сыном Мартина Лютера Кинга в день его рождения

    Тема:

    Смена власти в США (446)

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    По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, в США отмечают день рождения Мартина Лютера Кинга, Дональд Трамп встретится с Мартином Лютером Кингом III, чтобы обсудить его наследие.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ROBYN BECK / AFP

    МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретится с сыном Мартина Лютера Кинга в праздник дня рождения правозащитника.

    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    "Сегодня мы отмечаем день рождения Мартина Лютера Кинга — Дональд Трамп встретится с Мартином Лютером Кингом III, чтобы обсудить его наследие", — заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер в своем микроблоге Twitter.

    Дочь знаменитого правозащитника Бернис Кинг, в свою очередь, в день рождения отца выступила в баптистской церкви в Атланте с призывом "не бояться тех, кто сидит в Белом доме".

    "Бог может восторжествовать над Трампом", — цитирует Бернис агентство Рейтер.

    Президент США Барак Обама уходит cо своего поста 20 января, в день инаугурации нового главы государства Дональда Трампа. К этому времени уйти в отставку должны не только Обама и его министры, но и несколько тысяч политических назначенцев и рядовых сотрудников аппарата Белого дома и министерств.

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