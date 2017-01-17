Путин: похоже, что в Вашингтоне готовится Майдан против Трампа

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Складывается впечатление, что определенные силы в США, потренировавшись в Украине с Майданом, такое же могут устроить и у себя — в попытке подорвать легитимность избрания Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции во вторник президент России Владимир Путин.

"В ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые очевидны. Первая – подорвать легитимность избранного президента США. Кстати говоря, в этой связи хотел бы отметить, что — хотят этого люди, которые это делают, или не хотят — они наносят интересам США огромный ущерб", — сказал Путин.

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", — заявил российский президент.

"Вторая задача – это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу как внутри страны, так и на внешней арене", — добавил Путин.

В США продолжается острая внутриполитическая борьба, несмотря на то, что выборы президента уже состоялись, заявил президент РФ.

"Мы наблюдаем в США продолжающуюся острую политическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, они завершились убедительной победой господина Трампа", — сказал Путин.

Ранее Барак Обама под конец своего президентского срока продлил на год режим действия санкций против России, введенный из-за ситуации на Украине.

Путин отметил, что есть категория людей, которая уходит, не прощаясь, "из уважения к сложившейся обстановке, ситуации", а есть другая – те, кто "бесконечно" прощаются, но не уходят.

"Уходящая администрация, по-моему, относится ко второй категории", — отметил он.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.