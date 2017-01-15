КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп начал обратный отсчет до своей инаугурации. Дни до своего вступления в должность президента он начал на своей странице в Facebook.

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Первый пост из этой серии под стандартным для Трампа хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 230 тысяч лайков.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.

Также ранее сообщалось, что республиканец собрал на проведение церемонии рекордную сумму денег — 90 млн долл.