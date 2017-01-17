Порошенко: я был одним из первых, кому Трамп позвонил сразу после выборов

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко заявил, что договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Блумберг, уточнив, что был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил после выборов.

"Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, повестке дня – о том, как будут идти переговоры", — сказал Порошенко.

При этом точную дату визита Порошенко не назвал. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

В понедельник Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.