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    Порошенко: я был одним из первых, кому Трамп позвонил сразу после выборов

    Тема:

    Смена власти в США (453)

    (обновлено: )34907
    Как отметил президент Петр Порошенко, у него была с Дональдом Трампом многообещающая беседа, в ходе которой они договорились о поездке президента Украины в Вашингтон.
    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко заявил, что договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Блумберг, уточнив, что был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил после выборов.

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    "Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, повестке дня – о том, как будут идти переговоры", — сказал Порошенко.

    При этом точную дату визита Порошенко не назвал. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

    В понедельник Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

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