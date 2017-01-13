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На инаугурации Трампа ожидается более 350 тыс протестующих

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Смена власти в США (388)

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Парковая служба зарегистрировала на Национальной аллее по крайней мере 28 групп, как свидетельствует внутренний список ведомства. Обычно на инаугурации поступает 5-6 запросов.
Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Более 350 тысяч протестующих ожидается на инаугурации будущего президента США Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на Национальную службу парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия.

Первая пресс-конференция Дональда Трампа
REUTERS Shannon Stapleton
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"Парковая служба зарегистрировала на Национальной аллее по крайней мере 28 групп и ожидает более 350 тысяч человек, как свидетельствует внутренний список ведомства. Обычно на инаугурации поступает 5-6 запросов", — пишет Politico. Речь идет о неподтвержденных цифрах, которые предоставили сами организаторы. Например, только одна демонстрация женщин заявила 200 тысяч участников.

Первоначально после неожиданной победы Трампа на выборах казалось, что на инаугурации будет сравнительно немного народу, отмечается в сообщении.

В частности, демократы, готовившиеся к победе Хиллари Клинтон, массово отменяли бронирование в местных отелях. Однако теперь большинство крупных отелей распродали почти все места республиканцам, а также участникам протестов.

После избрания Трампа в ряде городов США прошли уличные протесты, они продлились несколько дней.

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