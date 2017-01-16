наверх
16.01.201723:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.50+ 0.40
  • USD27.67+ 0.42
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Тема:

    Смена власти в США (445)

    29
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Рекомендуем

    На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под БишкекомФотоитоги 16 января: Байден в Киеве, митинг под ГПУ и крушение Boeing18:46 16.01.2017
    Протест жителей ОлевскаПротест жителей Олевска: люди требуют наказать виновных в перестрелке17:05 16.01.2017
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр ПорошенкоПрощальный вояж Байдена: встреча с Порошенко и Гройсманом16:07 16.01.2017
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве"Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ13:06 16.01.2017
    Первая тренировка киевского Динамо в новом годуПервая тренировка киевского "Динамо" в новом году12:37 16.01.2017
    На месте стрельбы в ОлевскеПоявились фото с места стрельбы в Житомирской области10:55 16.01.2017
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 годаПрощальный визит. Переговоры Байдена с Гройсманом в Киеве09:54 16.01.2017
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под БишкекомАвиакатастрофа под Бишкеком: на месте инцидента08:23 16.01.2017
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС УкраиныПолеты бригады тактической авиации командования "Центр" ВВС Украины04:38 16.01.2017
    Все фотоленты

    В субботу порядка двух тысяч человек пришли к мемориалу Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне в рамках акции протеста We Shall Not Be Moved, сообщает AMNewYork.

    Марш прошел через несколько часов после того, как избранный президент Дональд Трамп в своем Twitter высказался по поводу политика и правозащитника, преподобного Джона Льюиса, который усомнился в легитимности прошедших выборов.

    Читайте также: Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

    "Конгрессмен Джон Льюис должен больше времени уделять укреплению и развитию своего округа…, а не жаловаться на результаты выборов, — написал президент. – Все только говорят – никаких действий или результатов. Грустно".

    Акция была организована Rev. Al Sharpton и National Action Network. Марш в поддержку прав меньшинств стал одной из акций протеста, запланированных накануне инаугурации Дональда Трампа. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки