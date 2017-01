Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

В субботу порядка двух тысяч человек пришли к мемориалу Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне в рамках акции протеста We Shall Not Be Moved, сообщает AMNewYork.

Марш прошел через несколько часов после того, как избранный президент Дональд Трамп в своем Twitter высказался по поводу политика и правозащитника, преподобного Джона Льюиса, который усомнился в легитимности прошедших выборов.

Читайте также: Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

"Конгрессмен Джон Льюис должен больше времени уделять укреплению и развитию своего округа…, а не жаловаться на результаты выборов, — написал президент. – Все только говорят – никаких действий или результатов. Грустно".

Акция была организована Rev. Al Sharpton и National Action Network. Марш в поддержку прав меньшинств стал одной из акций протеста, запланированных накануне инаугурации Дональда Трампа.