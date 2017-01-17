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    Политика

    Украина, США и Трамп. Нам отвели роль наблюдателей - депутат

    Тема:

    Смена власти в США (453)

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    По мнению народного депутата Игоря Шурмы, Украина поставила себя в зависимость от решений, которые будут приниматься в столицах государств, которые сегодня доминируют в мировой политике, и ей придется налаживать отношения с соседями.
    Игорь Шурма
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Сегодня никто не в состоянии предположить, чем обернется для Украины правление нового президента США Дональда Трампа, считает нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма.

    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    "К большому сожалению, внешняя политика расставляет все на свои места. Вместо того, чтобы стать полноценным игроком на геополитической шахматной доске, Украина поставила себя в зависимость от решений, которые будут приниматься в столицах государств, которые сегодня доминируют в мире. Мы слишком зависимы от того, что происходит в Соединенных Штатах, в России, в Брюсселе. Увы, на сегодняшний день Украина поставлена в условия стороннего наблюдателя. Сегодня никто не в состоянии предположить, чем обернется для Украины правление нового президента США Дональда Трампа", — говорит политик.

    Депутат прогнозирует, что в соответствии с политическими трендами, которые сегодня имеются в мире, новый президент США сделает ставку на усиление экономического, политического потенциала своей страны.

    "Внутренняя политика будет доминирующим фактором в векторе деятельности государства. А это означает, что нам придется выстраивать новый формат отношений с соседями, с которыми мы имеем общую границу. Украина должна доверится профессионализму дипломатов. Даже в годы Второй мировой войны, несмотря на жесткие противостояния, дипломатия работала. Сейчас нужно действовать точно также — на уничтожение сегодня никто не пойдет, все хотят сохранить себя. Просто не нужно допускать ляпов, вроде тех, которые делали украинские политики в период избирательной кампании в США", — подытожил Шурма.

    В понедельник президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

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