Украина, США и Трамп. Нам отвели роль наблюдателей - депутат

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Сегодня никто не в состоянии предположить, чем обернется для Украины правление нового президента США Дональда Трампа, считает нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма.

"К большому сожалению, внешняя политика расставляет все на свои места. Вместо того, чтобы стать полноценным игроком на геополитической шахматной доске, Украина поставила себя в зависимость от решений, которые будут приниматься в столицах государств, которые сегодня доминируют в мире. Мы слишком зависимы от того, что происходит в Соединенных Штатах, в России, в Брюсселе. Увы, на сегодняшний день Украина поставлена в условия стороннего наблюдателя. Сегодня никто не в состоянии предположить, чем обернется для Украины правление нового президента США Дональда Трампа", — говорит политик.

Депутат прогнозирует, что в соответствии с политическими трендами, которые сегодня имеются в мире, новый президент США сделает ставку на усиление экономического, политического потенциала своей страны.

"Внутренняя политика будет доминирующим фактором в векторе деятельности государства. А это означает, что нам придется выстраивать новый формат отношений с соседями, с которыми мы имеем общую границу. Украина должна доверится профессионализму дипломатов. Даже в годы Второй мировой войны, несмотря на жесткие противостояния, дипломатия работала. Сейчас нужно действовать точно также — на уничтожение сегодня никто не пойдет, все хотят сохранить себя. Просто не нужно допускать ляпов, вроде тех, которые делали украинские политики в период избирательной кампании в США", — подытожил Шурма.

В понедельник президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.