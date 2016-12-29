В ЕС еще живы идеи "железного занавеса"

РИА Новости Украина

Спустя 25 лет после распада СССР журналисты и политики все еще мыслят в категориях "железного занавеса" и не видят разницы между странами Восточной Европы, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на датское издание Berlingske.

Как отмечает издание, датские СМИ по-прежнему называют 300 миллионов граждан Евросоюза "восточноевропейцами".

"Тюрьмы заполнены восточно-европейскими преступниками", "рекордное количество восточных рабочих в Дании" — попробуйте заменить слово "восточный" на "западный", и вы поймете, насколько дико это звучит. Датские политики ничуть не лучше журналистов: правые говорят о восточноевропейских преступниках, а левые — о восточноевропейских сезонных работниках, из-за которых снижаются зарплаты и ухудшаются социальные условия", — пишет издание.

Читайте также: ЕС объявляет войну гастарбайтерам из Польши и Латвии

"Мы" и "они"

География и история привели к разным условиям в Восточной и Западной Европе. Но регион "Восточная Европа" обозначает для датской общественности единое целое, потому что регион этот рассматривают как гомогенный, а на страны смотрят как на "полунищие, полукоррумпированные, полукринимальные и полуавторитарные режимы".

"Нам следует покончить с нашим слишком примитивным и чересчур общим датским представлением о наших ближайших соседях. Восточная Европа — это не какое-то там лоскутное одеяло из стран с различными этническими и религиозными особенностями. Страны эти — каждая сама по себе лоскутное одеяло с множеством этнических и религиозных меньшинств", — говорится в статье.

Следует отметить, что Эстония, Латвия и Литва и в экономическом, и в культурном отношении во многом связаны с севером Европы крупными инвестициями из всей Скандинавии. И, несмотря на банковские кризисы и рецессию, все эти три страны являются сейчас членами еврозоны.

Читайте также: Жестокие цифры: Латвия теряет 20 тысяч трудоспособного населения в год

Многие из жителей стран Балтии возвращаются к себе на родину с датской культурой и пониманием датского общества в багаже. Некоторые из них получают высокие должности, как, например, мэр Риги и лидер латвийской оппозиции Нил Ушаков (который получил образование в Южно-Датском университете).

"Но датские СМИ постоянно описывают и эстонцев, и латышей, и литовцев как криминальные банды. В ситуации, когда после войны в Украине и аннексии Крыма российское давление бросает тяжелую тень на все три государства, они наоборот заслуживают нашей помощи и поддержки — особенно сейчас, когда после победы Трампа на выборах гарантии со стороны НАТО все больше кажутся пустым звуком", — сказано в статье.