Золотарев: конфликт в Донбассе заморозят, как и вступление Украины в ЕС и НАТО

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Конфликт в Донбассе, как и тему интеграции Украины в ЕС и НАТО, заморозят, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Канал "112 Украина" Ляшко: в Донбассе живут мои родственники

По его словам, совершенно очевидно, что геополитические центры влияния плотно прорабатывают сценарий заморозки конфликта – такую модель урегулирования ситуации.

"Как по мне, скорее всего это будет эксклюзивная модель, не повторяющая наиболее часто примерявшиеся к Донбассу примеру: сценарии Боснии и Герцеговины, Приднестровья, Северного Кипра и так далее.



Совершенно ясно, что неспроста сегодня появились "мысли вслух", высказанные Пинчуком. Как мне представляется, в этой ситуации вопрос Крыма явно будет отложен в долгий ящик. Запад, скорее всего, будет полагаться на ожидания, связанные с обслаблением в российской власти. Москва удовлетвориться фактическим контролем над полуостровом, на развивать на всякий случай будет не здравницы и виноделие, а военные базы. Киев же получит возможность серьезно подумать, а нужен ли ему вообще парад победы в Симферополе или Севастополе", – отметил эксперт.

С другой стороны, заморозка конфликта в Донбассе будет означать, что в ближней и среднесрочной перспективе будет заморожена и тема институциональной интеграции Украины в ЕС и НАТО, считает Золотарев.

"Как мне представляется, прогноз относительно замораживания ситуации, того, что конфликт будет помещен в холодильник, пока в силе. И в контексте всего этого – заявление Черненко, народного депутата от БПП, что минские соглашения умерли, но они сыграли свою историческую роль: то есть, "мы потянули время, поиграли, а теперь даем понять, что ничего выполнять не собираемся", – сказал политолог.

В то же время сейчас Украина достаточно эффективно движется на пути к полной внешнеполитической изолюции страны, продолжил он, напомнив о последнем предложении о реабилитации воинов ОУН-УПА, высказанном инситутом национальной памяти. Золотарев иронически отметил, что это предложение "будет восторженно встречено в Израиле: я думаю, она внесет свою лепту в укрепление стратегических, партнерских отношений с этой страной, мы можем только запасаться попкорном и наблюдать за реакцией израильской стороны".

"Одно дело, когда (глава Института национальной памяти) Вятрович, пользуясь информационной монополией, выдает желаемое за действительное, а другое дело – объективное отношение к Украине", – заявил эксперт.

В целом же, резюмировал Золотарев, в случае с урегулированием ситуации в Донбассе "нас, скорее всего, будут принуждать".

"Но вот в какой форме и как – времени осталось до середины года. Я думаю, к тому моменту появится ясность в украинском вопросе у администрации Трампа, пройдут выборы во Франции, и тогда события начнут набирать динамику", – спрогнозировал политолог.