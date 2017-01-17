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    Культура

    На Берлинале покажут украинско-немецкий фильм о Донбассе

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    Как говорится в сообщении,"Школа №3" рассказывает о тринадцати подростках, которые учатся в восстановленной школе на Донбассе. Это документальный фильм, показывающий героев в их повседневной реальности.
    Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На Берлинский международный кинофестиваль отобрали украинско-немецкий фильм "Школа №3" режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено. Об этом сообщается на сайте киносмотра.

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    Полнометражный фильм про школу на Донбассе покажут в параллельной конкурсной программе "Generation 14+", куда, вместе с программой Generaion K+, отбирают фильмы о детях и подростках.

    В целом в обеих программах покажут 62 коротко- и полнометражных фильма из 41 страны мира. Фильмы в Generation 14+ оценивает международное жюри, куда входит семь человек возрастом от 14 до 18 лет. Лучшим фильмам в полнометражном и короткометражном конкурсе вручают "Кристального медведя".

    "Школа №3" рассказывает о тринадцати подростках, которые учатся в восстановленной школе на Донбассе. Это документальный фильм, показывающий героев в их повседневной реальности.

    Напомним, режиссер Эмир Кустурица принес извинения зрителям за их переживания во время просмотра фильма "По млечному пути" с Моникой Беллуччи в ходе кинофестиваля в Дрвенграде.

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