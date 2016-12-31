WSJ, статья Пинчука: Для мира в Украине нужен компромисс по ЕС, Крыму и РФ

РИА Новости Украина

Украинский влиятельный бизнесмен Виктор Пинчук в статье для американской The Wall Street Journal предложил собственный план установления мира в Украине — уступками в вопросе Крыме и членству страны в НАТО.

Полный перевод материала публикует Страна.ua

"Многие украинцы обеспокоены курсом новой администрации США, поскольку она пообещала другой подход к России, которая вторглась и аннексировала силой принадлежащий Украине полуостров Крым в 2014 году и затем также инициировала и поддержала так называемое "сепаратистское" движение, которое получило контроль над частью территории Восточной Украины.

Мы также обеспокоены, что во время, когда в Европе распространились течения, выступающие против истеблишмента, выборы, предстоящие по всему континенту, приведут к власти лидеров, которые будут стремиться достичь сделки с Кремлем.

Решения в обход мнения 40 миллионов украинцев не будет. Наши граждане демонстрировали с конца 2013 года, что они будут сражаться, если у них отнимут перспективу жить в свободной, демократической, толерантной и справедливой стране. Тем, кто стремится к "реалистичному" решению, следует это учитывать.

Однако инстинктивная реакция многих украинцев на новые обстоятельства – требовать того же, что и раньше, но более настойчиво и настоятельно, может не сработать. Вместо того, чтобы лишь громче призывать на помощь, нам следует также адаптироваться к новой реальности и помочь нашим международным друзьям помогать нам.

Новая администрация в Вашингтоне может стать возможностью для Украины сделать вклад в разрешение вопроса интервенции России.

Да, мы должны отстаивать фундаментальные принципы нашей борьбы – право Украины выбирать свой собственный путь, защищать свою территориальную целостность и строить успешную страну. Москва должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям 2014 и 2015 года для завершения конфликта на востоке Украины. Она должна обеспечить реализацию режима прекращения огня и отвод своих боевиков и тяжелого вооружения, что до сих пор она не сделала.

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Однако это может быть частью более обширной картины, в которой мы идем на болезненные компромиссы ради мира. Рассмотрите следующие идеи.

Украина должна рассмотреть возможность временно исключить членство в ЕС из наших заявленных целей на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а обсуждать вступление позже.

В время, как мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на приемлемых условиях. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии.

Конфликт на востоке был инициирован из-за границы и не является настоящим движением за автономию или гражданской войной. Для справедливых выборов условий не будет, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Однако, возможно, нам придется проигнорировать эту правду и согласиться на проведение местных выборов. Такие компромиссы могут означать, что будут разочарованы украинцы востока, которые сильно пострадали. Однако если это то, что необходимо, чтобы Украина могла продемонстрировать свою приверженность мирному объединению, возможно, нам придется пойти на этот компромисс, ради спасения тысяч жизней.

Мы должны сосредоточиться на помощи тем, кому пришлось покинуть свои родные города, кто не могут вернуться из-за угрозы жить в условиях репрессий и опасности, предложив им всю возможную поддержку, чтобы восстановить их жизни в новой реальности.

Наконец, давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе. Предложение нам не сделано, но если бы оно и было сделано, оно могло бы привести к международному кризису беспрецедентных масштабов. На данный момент, мы должны стремиться к альтернативной конфигурации в области безопасности и согласиться на нейтралитет — как наше видение ближайшей перспективы на будущее.

Украине будут необходимы гарантии безопасности. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай предоставили Украине заверения в безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала. Мы поверили в эти соглашения, но самым болезненным образом узнали, когда Россия вторглась в Крым, что заверения – это не гарантии.

Украина должна предложить предложить реальный, детализированные предложения по всем этим пунктам. Мы также должны четко дать понять, что мы готовы согласиться на постепенное снятие санкций с России по мере приближения к решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и безопасную Украину".

Жизни украинцев, которые будут спасены, стоят болезненных компромиссов, которые я предложил. Мы должны настаивать, что Украина может участвовать в решении своих собственных проблем и противостоять глобальным вызовам, как участник широкой международной коалиции.

Когда Дональд Трамп принимал по моему приглашению участие по видеосвязи в качестве спикера Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии в 2015 году, то он выразил большое уважение Украине и поделился мыслью, что мы не получаем ту поддержку, которую заслуживаем. Я надеюсь, что его симпатия по отношению к Украине может стать основой для содержательных переговоров, соглашений и, в конечном итоге, мирного урегулирования", — подытоживает Пинчук.

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