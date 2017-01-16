Олифер: выборы в Донбассе невозможны без прекращения огня и контроля границы

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Киев настаивает, что без устойчивого прекращения огня, без вывода всех воинских формирований и восстановления контроля за границей выборы в Донбассе не возможны, заявила в понедельник пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Решение блока вопросов по безопасности – ключевая составляющая всего минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, — в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) выборов быть не может", — написала Олифер на своей странице в Facebook, комментируя итоги первого в этом году заседание трехсторонней контактной группы.

Олифе так же сообщила, что ополченцы виновны в срыве перемирия, объявленного в канун новогодних праздников.

"Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявил, что власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.