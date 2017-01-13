В глубоком минусе по всем статьям. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

После прихода Дональда Трампа в Белый дом Украина начнет отношения с его администрацией с "глубокого минуса", Надежда Савченко пытается стать легитимным переговорщиком между сторонами конфликта в глазах Запада, а глава МВД Арсен Аваков сейчас — один из немногих действующих предохранителей от полной власти команды Петра Порошенко.

Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

Начало диалога с США "с глубокого минуса"

Одной из главных мировых тем недели стала "пересменка" в Вашингтоне: пресс-конференция уходящего президента Барака Обамы с подведением итогов правления и, особенно, большое выступление избранного главы государства Дональда Трампа. Впрочем, об Украине Трамп не сказал практически ничего.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, кардинальных изменений в США пока не происходит, пока рано анализировать и возможную команду Трампа, и ее заявления.

"Это риторика, которая преследует определенные цели — или получить поддержку в Конгрессе, или получить голоса избирателя. Но говорить о том, каким будет Трамп, еще рано. Очевидно, что он будет другим и будет кардинально отличаться от Обамы, будет больше сориентирован на внутренние проблемы, но какими будут отношения Трампа с Украиной — пока говорить сложно", — сказал эксперт.

Он добавил, что начнутся эти отношения "с глубокого минуса", потому что Порошенко в этот раз даже не получил приглашение на инаугурацию Трампа.

Также Бортник отметил, что запланированный приезд действующего вице-президента США Джо Байдена, неформально "отвечающего" за Украину, — "это вообще Троянский конь".

"Потому что сегодня этот приезд играет против потенциального налаживания отношений между Порошенко и Трампом, потому что еще раз подчеркивает, что Порошенко — это парень других. Это парень демократов, и это еще более минусует шансы Порошенко на нормальный, качественный диалог с администрацией Трампа", — сообщил политолог.

При этом Байден едет, чтобы "свести дебет с кредитом: создается впечатление, что он подводит итоги своей работы, своих действий", считает Бортник, "а Украине этот визит не нужен и даже в какой-то мере вреден".

По словам эксперта, о Трампе нужно будет говорить уже после инаугурации (20 января): "очевидно, что это будет очень сильный лидер", но для него в первую очередь будут важны внутренние дела США.

Украину могут втянуть в американские разборки

Трамп во время своего выступления выглядел очень уверенно, контролировал ситуацию, сообщил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Показательна его позиция по Toyota: хотите работать — пожалуйста, развивайте производство в Соединенных Штатах Америки, иначе обложим драконовскими пошлинами то, что вы производите в Мексике. Очевидно, что Трамп попытается концентрироваться на внутренней политике", — сказал эксперт.

Он спрогнозировал, что дипломатическая карьера посла Украины в США Валерия Чалого, агитировавшего за Клинтон во время избирательной кампании, закончена. Также Золотарев считает, что сменят и посла США в Украине Мари Йованович.

"На этом фоне мы продолжаем забег по граблям. В дополнении к уже имеющимся проблемам добавляются еще и проблемы новые…. Поэтому нынешнему руководству страны, как бы там не была выработана повестка дня и стратегия, будет непросто выстроить отношения с новой администрацией Трампа", — сказал политолог, добавив, что демократы сузили пространство для маневра новому президенту США, "купируют возможность его маневров в плане диалога с Путиным".

А политический эксперт Александра Решмедилова отметила, что Украина и США "говорят совершенно на разных языках и используют совершенно разные категории": при таких условиях договорится двум странам будет сложно независимо от того, кто будет при власти.

"Есть опасность, что Украина может быть вовлечена в какие-то американские внутренние интриги", — предостерегла политолог.

Савченко пытается стать переговорщиком в глазах Запада

Широкий резонанс вызвала публикация народным депутатом Надеждой Савченко списков пленных и пропавших без вести, которые позже подкорректировали. Тут же разгорелась дискуссия: что это — просто попытка получить пиар на болезненной теме или реальная помощь?

"С одной стороны, Савченко не имела никаких полномочий, чтобы заниматься этим вопросом, тем более, обнародовать списки. Ее действия могут подпадать под действие уголовного кодекса — "обнародование данных о лицах без их согласия". С другой стороны, 13 февраля будет уже вторая годовщина вторых минских соглашений, и мы видим, что сегодня в этом вопросе — тупик. До сих пор остаются не обменянные люди. И в какой-то мере действия Савченко стали волшебным пинком для того чтобы этот вопрос хотя бы активизировался, чтобы эти люди получили шанс вернуться домой", — сообщил Бортник.

При этом, продолжил он, надо понимать, что Савченко — политик и пытается себя позиционировать как альтернативный мост для переговоров на фоне безуспешности, неэффективности и провала этих переговоров под руководством официальных властей.

"Для этого она ездила в ПАСЕ, в Минск, обнародовала списки. Она пытается стать переговорщикам не только между Украиной и Донецком и Луганском, не только между Украиной и РФ, но она пытается получить статус переговорщика в глазах и европейских партнеров. Я думаю, что тактическая цель Савченко — войти в минскую переговорную группу, заменить там Кучму или кого-то, кто оказался неэффективным", — сказал эксперт.

Неконтролируемая Савченко и ее команда

Андрей Золотарев отметил, что Надежда Савченко в очередной раз выступает как политик, который берет на себя смелость заходить в те темы, которые не решаются другими.

"В данном случае ее активность в вопросе пленных — следствие неэффективности институций, которые этим занимаются…. Те, кто должен этим заниматься, недорабатывают", — заявил политолог, отметив, что если кого-то действительно удастся освободить из плена, этим Савченко с лихвой компенсирует текущие рейтинговые потери.

Ответил Золотарев и на часто задаваемый вопрос — "Кто реально контролирует Савченко, "ведет" ее?".

"Ее априори невозможно контролировать. Разве что она прислушивается к своей сестре. Но это не тот человек, который может быть ведом. И я говорил об этом, что Надежда Савченко — человек, который не живет по писаному и неписаному уставу и строем ходить не будет", — сказал эксперт.

А Александра Решмедилова сообщила, что большой интерес вызывает анонсированная Савченко "серьезная команда".

"Всем очень интересно, кто туда входит. Кого она причисляет к своим соратникам, компаньонам, ситуативным друзьям. Потому что от того, кто с ней рядом, и зависит во многом ее интерес в этом вопросе (обмене пленных — Ред.)", — отметила она.

В любом случае, считает Решмедилова, Савченко вызывает интерес у всех, остается интересной.

"Значит, есть смысл вкладываться тем, кто хочет играть в большую политику в Украине", - заявила эксперт, добавив, что у Савченко — нее широкий охват деятельности: она вполне может заинтересоваться лесом-кругляком, контрабандой или добычей янтаря, "может прыгать по больным точкам, собирать свои информационные сливки, даже не углубляясь в проблемы".

"Селфи-копы" стали заложниками реформы

Еще один вопрос, который обсудили эксперты — ситуация вокруг Министерства внутренних дел.

По мнению Андрея Золотарева, 2016 стал годом провала полицейской реформы.

"Что полицейская реформа должна была дать стране — безопасность граждан, защиту их собственности, здоровья, жизни и так далее. А сегодня мы что наблюдаем? Страх граждан перед разгулом криминала и тому подобное. Когда вопрос общественной безопасности выходит на 3-4 позицию во время социологических исследований, это красноречивое свидетельство того, что реформа провалилась…. При этом «селфи-копы» — часто действительно люди мотивированные, с желанием защищать, — оказались также в положении заложников", — отметил политолог.

Он добавил, что "не может быть эффективной полицейской реформы в сословно-феодальной системе", которая сложилась в Украине, что и продемонстрировал инцидент с Пашинским. В нынешним условиях когда обычный народ сталкивается с властью, он априори неправ, заявил Золотарев.

При этом Администрация президента заинтересована в "минусовке" главы МВД Арсена Авакова, уверен эксперт, и уже с конца января информационный накат на главу МВД усилится, считает он.

Аваков как предохранитель от полной власти Порошенко

Александра Решмедилова назвала Авакова "одним из еще действующих предохранителей" против полной концентрации власти в стране в руках Петра Порошенко. Также она связала пока еще "обезглавленную" — глава не выбран — Нацполицию с приездом Джо Байдена.

"Возможно, будут какие-то рекомендации или непосредственное утверждение с американской стороной личности, на которой сошлись здесь", — отметила эксперт.

А Руслан Бортник отметил, что в деле о стрельбе Пашинского нардеп "цинично и нагло пытается избежать ответственности — пытается посадить пострадавшего, а сам проходит в качестве свидетеля". При этом, по словам Бортника, в деле не были проведены необходимые следственные действия, и только сейчас власти пытаются "каким-то образом информационно задекорировать это дело".

Власть самоизолировалась и не дает ответов обществу

Андрей Золотарев упомянул также скандал вокруг конфликта директора института сердца Бориса Тодурова и главой Министерства здравоохранения Ульяны Супрун. По словам Золотарева, шла ожесточенная информационная война, "и кормежка троллей Минздрава обходится примерно в 10-20 тысяч долларов в день".

Руслан Бортник обратил внимание на вышедшее в австрийской прессе интервью министра иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастьяна Курца. Тот заявил, что вооруженная миссия ОБСЕ в Донбассе не имеет перспектив, потому что не поддерживается всеми членами ОБСЕ.

"Это интервью в очередной раз разбивает информационную технологию, которую нам пытаются навязать", — заявил политолог, добавив, что вместо реального выполнения минских соглашений нас продолжают "кормить разной пургой, в то время как продолжают гибнуть украинские солдаты, мирные жители, ситуация (в Донбассе) находится в стабильно теплой, местами даже горячей фазе".

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Также Бортник через призму происходящего в экономике оценил реакцию украинских властей.

"Как реагирует власть на скачок доллара, на новые платежки? Никак не реагирует. Она просто молчит. То, что она демонстрирует на фоне роста доллара — это маркер действий власти на протяжении года. Ни одного ответа на острые социальные вопросы не было: оффшоры, пленки Онищенко, Княжичи, расстрел в Днепре, огромное количество коррупционных скандалов… Власть избегает ответов, самоизолировалась от общества", — сказал политолог.

По его словам, власть рассчитывает, что сможет удерживать ситуацию, используя только силовые методы.