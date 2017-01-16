Нарушений режима прекращения огня в Донбассе стало меньше – Сайдик

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе, в том числе с использованием тяжелого вооружения, имеют место, но их количество снизилось по сравнению с декабрем, сообщил в понедельник в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Во время прошлой встречи 21 декабря контактная группа сделала заявление о приверженности соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 24 декабря. К сожалению, случаи нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного тяжелого вооружения, имели и имеют место, хотя число обстрелов по сравнению с декабрем уменьшилось", — сообщил Сайдик журналистам.

Он подчеркнул, что вопросы полного прекращения огня в Донбассе, разведения сил и средств конфликтующих сторон, защиты гражданского населения остаются приоритетом работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В то же время спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что с момента предыдущего заседания контактной группы в Минске "в мирном процессе имели место некоторые положительные события". Среди них он назвал возобновление поставок воды и электричества в Луганскую область в начале 2017 года.

"Хочу подчеркнуть, что в дальнейшем надо будет согласовать более стабильный механизм поставок воды и соответствующих расчетов", — сказал Сайдик. Он также напомнил о "жестах доброй воли" обеих сторон в процессе обмена пленными. По его словам, киевская сторона освободила к концу года 15 удерживаемых лиц, самопровозглашенные республики — трех. Дипломат отметил, что на этой неделе запланирована видеоконференция гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными.

Вместе с тем Сайдик с сожалением отметил факт обстрела открытого Международным комитетом Красного Креста пункта обогрева в Станице Луганской, что, по его словам, "является нарушением международного гуманитарного права.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период новогодних праздников, который, по заявлениям представителей Киева, ДНР и ЛНР, не соблюдается.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.