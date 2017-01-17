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    Ополченцы более 40 раз обстреляли позиции военных в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (163)

    (обновлено: )4501
    Обстрелу со стороны ополченцев подверглись населенные пункты Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино, Шаров Кут, Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Опытное, Авдеевка и Мироновское.
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Луганский радар

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что ополченцы за минувшие сутки 41 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс снова под обстрелами

    Как сообщается на странице пресс-центра спецоперации в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Широкино, Шаров Кут, Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Опытное, Авдеевка и Мироновское.

    По информации пресс-центра, огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия и минометов; один украинский военный был ранен. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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