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    Общество

    Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (154)

    (обновлено: )10910
    Савченко в понедельник обнародовала списки из 525 человек, которые запрашиваются самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и 378 – Луганской народной республикой.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, в понедельник опубликовала на своей странице в Facebook обновленные списки пленных со стороны Киева и ополченцев.

    Надежда Савченко
    УНИАН
    Скандальные списки скандальной Савченко

    Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

    Савченко в понедельник обнародовала списки из 525 человек, которые запрашиваются самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и 378 – Луганской народной республикой.

    Кроме того, в обновленных списках опубликованы фамилии, как заявляется, 103 россиян, которые попали в украинские тюрьмы в 2014–2016 годах. Также в списках 137 человек, которых, по данным Савченко, разыскивает Киев.

    Ранее Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

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    До этого разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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