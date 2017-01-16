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    Политика

    Порошенко и Курц обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (162)

    (обновлено: )31
    Как отмечается, президент приветствовал намерение Австрии усилить технические возможности СММ ОБСЕ, что значимо для возможностей контроля за соблюдением режима прекращения огня.
    Петр Порошенко и Себастьян Курц
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко встретился с действующим председателем ОБСЕ федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом, где стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы.

    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    REUTERS Gleb Garanich
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    Порошенко приветствовал намерение Австрии усилить технические возможности СММ ОБСЕ, что значимо для возможностей контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он также  отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.

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    Указывается, что Порошенко призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на якобы нарушения прав украинских граждан на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и способствовать освобождению военнопленных.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко и Себастьян Курц

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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