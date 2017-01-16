Порошенко и Курц обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко встретился с действующим председателем ОБСЕ федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом, где стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы.

Порошенко приветствовал намерение Австрии усилить технические возможности СММ ОБСЕ, что значимо для возможностей контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он также отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.

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Указывается, что Порошенко призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на якобы нарушения прав украинских граждан на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и способствовать освобождению военнопленных.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Сайт президента Украины Петр Порошенко и Себастьян Курц

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.