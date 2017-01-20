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    Кондитерскую фабрику в Липецке продать невозможно - пресс-секретарь Roshen

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    Пресс-секретарь Roshen Екатерина Македонская сообщила о невозможности продажи кондитерской фабрики Roshen в Липецке, так как на предприятие ранее был наложен арест.
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    В пятницу стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

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    Как уточнила Македонская, объекты производства и инфраструктуры законсервируют, а штат сотрудников сократят.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Roshen могла бы продолжать работу в РФ.

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