Омелян обвинил руководство "Укрзализныци" в "сокрытии" деклараций

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава правления ПАО "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") Войцех Бальчун отказался обнародовать свой контракт, ссылаясь на конфиденциальную информацию, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам министра, правительство, согласно действующему законодательству, может досрочно прекратить любые контракты с членами правления или председателем правления компании.

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"Кроме того, ни одной декларации руководства "Укрзализныци" нет в публичном доступе, хотя мы неоднократно подчеркивали, что они должны быть опубликованы. Даже есть судебное решение — они обязаны обнародовать эти данные, но не выполняют его", — сказал Омелян в интервью УНИАН.

Он также сообщил, что срок действия контракта главы правления "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна истекает 5 июня текущего года.

В ходе недавнего заседания Кабмина произошел конфликт между Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году один миллиард гривен прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь глава "Укрзализныця" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". При этом премьер страны Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".

Напомним, Кабинет министров 20 января на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", лишив Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.