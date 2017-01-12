Белорусские милиционеры пресекли контрабанду оружия из Украины - СМИ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Белорусские милиционеры пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабандной поставки в республику из Украины боеприпасов и составных частей для огнестрельного оружия, передает агентство Белта со ссылкой на брестское управление Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.

"В преступную группу входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения, которые занимались сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропов. Подозреваемые задержаны с поличным 11 января при сбыте пневматического газобаллонного пистолета, переделанного кустарным способом в ручное нарезное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы пистолетными патронами калибра девять миллиметров", — говорится в сообщении.

При задержании изъяты 56 пистолетных патронов и взрывчатое вещество тротил массой более 1 килограмма. Кроме того, милиционеры изъяли 25 граммов особо опасного психотропного вещества амфетамин.

"Подозреваемые являются сторонниками языческого движения "Белый фронт" и "Славянское возрождение", приверженцами украинского экстремистского движения "Правый сектор" (запрещено в РФ — ред.)", — сообщили правоохранители, добавив, что один из участников группы имел навыки взрывотехника, производил и испытывал самодельные взрывные устройства.

В ходе обысков у подозреваемых также изъяты более 100 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны, порох, боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, взрывпакеты и звуковые ракеты, содержащие в своем составе взрывчатые вещества, поражающие элементы для использования в самодельном взрывном устройстве, инструменты для изготовления нарезных стволов к огнестрельному оружию, а также литература, пропагандирующая сатанизм, и пособие по работе с химическими веществами.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по статьям "незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц" и "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.